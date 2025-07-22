Ціни на пальне в Україні та Європі: яка різниця

АЗС в Європі. Фото: freepik.com

Готуючись по подорожі на автомобілі Європою, краще заповнити повний бак на західному кордоні в Україні. Де заправлятися під час поїздки за кордон, щоб максимально заощадити, які існують цінові відмінності між країнами, та чому місце й час заправки також мають значення.

Про це написав Auto Swiat.

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Найдешевше пальне

Сьогодні порівняно найдешевше пальне в чотирьох країнах Європі: Болгарії, Польщі, Румунії та Литві. Найдорожчими країнами є Нідерланди та Данія. Серед популярних туристичних напрямків ціни кусаються в Німеччині, Франції та Італії.

Середні ціни за літр бензину

Болгарія: 1.23 євро Литва: 1.39 євро Польща: 1.39 євро Румунія: 1.39 євро Чехія: 1.40 євро Швеція: 1.40 євро Люксембург: 1.45 євро Словенія: 1.46 євро Угорщина: 1.46 євро Іспанія: 1.49 євро Словаччина: 1.49 євро Хорватія: 1.50 євро Австрія: 1.53 євро Бельгія: 1.55 євро Латвія: 1.57 євро Фінляндія: 1.69 євро Франція: 1.70 євро Німеччина: 1.72 євро Італія: 1.72 євро Греція: 1.74 євро Нідерланди: 1.89 євро Данія: 1.92 євро

Середні ціни за літр дизпалива

Болгарія: 1.23 євро Чехія: 1.37 євро Польща: 1.41 євро Іспанія: 1.42 євро Румунія: 1.46 євро Словаччина: 1.46 євро Люксембург: 1.47 євро Литва: 1.49 євро Словенія: 1.49 євро Швеція: 1.50 євро Хорватія: 1.51 євро Угорщина: 1.51 євро Греція: 1.55 євро Латвія: 1.55 євро Австрія: 1.56 євро Німеччина: 1.61 євро Франція: 1.63 євро Фінляндія: 1.64 євро Італія: 1.66 євро Бельгія: 1.67 євро Нідерланди: 1.68 євро Данія: 1.77 євро

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Як переплачують за пальне

Під час подорожей водії зазвичай платять за пальне значно більше, ніж показують розрахунки середньої ціни для певної країни.

Експерти німецького автомобільного клубу ADAC зʼясували, що на АЗС біля автостради літр бензину коштує в середньому на 37 євроцентів дорожче, ніж на станціях, розташованих поза трасою. А у випадку з дизпаливом різниця в цінах між АЗС, залежно від їхнього розташування, становила 48 євроцентів.

У деяких країнах ціни на пальне особливо високі вночі на цілодобових заправках. Це є формою доплати за нічне обслуговування.

В Італії багато іноземців платять на 40 євроцентів дорожче за пальне на колонці з позначкою "servito". Різниця полягає в тому, що на такій колонці авто заправляє працівник АЗС.

Ціни на пальне в Україні

За даними Мінфін, пальне в України станом на 21 липня 2025 року коштувало:

бензин А-95 (преміум) — 63,61 грн/л (1,45 євро);

бензин А-95 — 58,98 грн/л (1,35 євро);

бензин А-92 — 58,17 грн/л (1,33 євро);

дизпаливо — 55,99 грн/л (1,28 євро).

Таким чином, українські ціни вищі, ніж в Болгарії, але нижчі ніж у більшості країн Європи.

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