Десять найдешевших кросоверів 2025 року

Названі найдешевші кросовери 2025 року
Термін SUV сьогодні має вільне визначення, й більшість найдешевших компактних кросоверів — просто підняті невеликі автомобілі зі збільшеним внутрішнім простором, покращеним дорожнім просвітом й, часто, системою повного приводу, якщо машина це дозволяє.
Про це написав Motor1.
Бюджетні моделі
Практичніший автомобіль не завжди значно дорожчий. Компактні кросовери, які потрапили в цей перелік, доводять, що, окрім практичності, вони не йдуть на компроміс щодо якості у своїх змаганнях за дешевизну.
ТОП-10 найдешевших кросоверів 2025 року
- Hyundai Venue: 21 695 доларів;
- Kia Soul: 21 885 доларів;
- Chevrolet Trax: 21 895 доларів;
- Nissan Kicks Play: 22 910 доларів;
- Nissan Kicks: 23 220 доларів;
- Chevrolet Trailblazer: 24 495 доларів;
- Buick Envista: 25 195 доларів;
- Mitsubishi Outlander Sport: 25 340 доларів;
- Toyota Corolla Cross: 25 585 доларів;
- Hyundai Kona: 26 045 доларів.
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Hyundai Venue
Найдешевший кросовер у цьому списку не розчаровує, коли йдеться про характеристики. Venue SE пропонує 1,6-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 121 к.с. Авто витрачає 7,5 літрів палива на 100 км пробігу у змішаному циклі.
Також Venue отримав легкосплавні диски, 8-дюймовий сенсорний дисплей з бездротовим підключенням до смартфона та достатньо функцій безпеки. Нарешті цей невеликий автомобіль пропонує достатньо місця в салоні, щоб уникнути відчуття тісноти.
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