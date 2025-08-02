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Головна Авто Названі найдешевші кросовери 2025 року

Названі найдешевші кросовери 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 09:35
Десять найдешевших кросоверів 2025 року
2025 Hyundai Venue Фото: caranddriver.com

Термін SUV сьогодні має вільне визначення, й більшість найдешевших компактних кросоверів — просто підняті невеликі автомобілі зі збільшеним внутрішнім простором, покращеним дорожнім просвітом й, часто, системою повного приводу, якщо машина це дозволяє.

Про це написав Motor1.

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Практичніший автомобіль не завжди значно дорожчий. Компактні кросовери, які потрапили в цей перелік, доводять, що, окрім практичності, вони не йдуть на компроміс щодо якості у своїх змаганнях за дешевизну.

ТОП-10 найдешевших кросоверів 2025 року

  1. Hyundai Venue: 21 695 доларів;
  2. Kia Soul: 21 885 доларів;
  3. Chevrolet Trax: 21 895 доларів;
  4. Nissan Kicks Play: 22 910 доларів;
  5. Nissan Kicks: 23 220 доларів;
  6. Chevrolet Trailblazer: 24 495 доларів;
  7. Buick Envista: 25 195 доларів;
  8. Mitsubishi Outlander Sport: 25 340 доларів;
  9. Toyota Corolla Cross: 25 585 доларів;
  10. Hyundai Kona: 26 045 доларів.

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Hyundai Venue

Найдешевший кросовер у цьому списку не розчаровує, коли йдеться про характеристики. Venue SE пропонує 1,6-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 121 к.с. Авто витрачає 7,5 літрів палива на 100 км пробігу у змішаному циклі.

Також Venue отримав легкосплавні диски, 8-дюймовий сенсорний дисплей з бездротовим підключенням до смартфона та достатньо функцій безпеки. Нарешті цей невеликий автомобіль пропонує достатньо місця в салоні, щоб уникнути відчуття тісноти.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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