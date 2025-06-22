Почему стоит снимать подкрылки с автомобиля летом

Подкрылки на авто. Фото: freepik.com

Многие опытные автомобилисты практикуют сезонное снятие подкрылков, и не без оснований. Подкрылки создавались для защиты кузова автомобиля от камешков, грязи и дорожной соли, впрочем, эти детали могут стать причиной серьезных проблем.

Об этом написала Твоя машина.

Реклама

Читайте также:

Накопление грязи

В течение зимнего и весеннего периодов между подкрылками и кузовом накапливается влага, грязь и агрессивные химические вещества, которые дорожные службы используют для борьбы с гололедом.

К сожалению, это создает идеальные условия для развития коррозии. Подкрылки не могут полностью предотвратить попадание загрязнений. Они лишь задерживают их в себе, что приводит к разрушению лакокрасочного покрытия.

В Украине использование агрессивных реагентов в зимний период ускоряет разрушение кузова. Потратив немного времени на профилактику, водители могут сэкономить значительные средства на кузовных ремонтах в будущем.

Также читайте:

Как водители сами разводят ржавчину на автомобиле

Что нужно сделать для эффективной борьбы с ржавчиной на авто

Как избавиться от проблем

Чтобы избежать неприятностей, опытные водители снимают подкрылки два-три раза в год, чтобы тщательно очищать пространство под ними.

Эта простая процедура позволяет вовремя обнаружить первые признаки коррозии и оценить состояние металла. Обработав уязвимые участки антикоррозийными составами, автовладельцы предотвращают более серьезные повреждения.

Не менее важны другие скрытые зоны автомобиля: пространство за фарами и фонарями, места стыковки бамперов и крыльев. Регулярная очистка подкапотного пространства также способствует снижению рисков развития коррозии.

Также читайте:

Как быстро и без сварки закрыть проржавевшие пороги в авто

Нужно ли одновременно менять все четыре тормозные колодки авто