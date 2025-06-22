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Главная Авто Зачем летом снимать подкрылки с автомобиля

Зачем летом снимать подкрылки с автомобиля

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 17:41
Почему стоит снимать подкрылки с автомобиля летом
Подкрылки на авто. Фото: freepik.com
Ключові моменти Накопление грязи Как избавиться от проблем

Многие опытные автомобилисты практикуют сезонное снятие подкрылков, и не без оснований. Подкрылки создавались для защиты кузова автомобиля от камешков, грязи и дорожной соли, впрочем, эти детали могут стать причиной серьезных проблем.

Об этом написала Твоя машина.

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Накопление грязи

В течение зимнего и весеннего периодов между подкрылками и кузовом накапливается влага, грязь и агрессивные химические вещества, которые дорожные службы используют для борьбы с гололедом.

К сожалению, это создает идеальные условия для развития коррозии. Подкрылки не могут полностью предотвратить попадание загрязнений. Они лишь задерживают их в себе, что приводит к разрушению лакокрасочного покрытия.

В Украине использование агрессивных реагентов в зимний период ускоряет разрушение кузова. Потратив немного времени на профилактику, водители могут сэкономить значительные средства на кузовных ремонтах в будущем.

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Как избавиться от проблем

Чтобы избежать неприятностей, опытные водители снимают подкрылки два-три раза в год, чтобы тщательно очищать пространство под ними.

Эта простая процедура позволяет вовремя обнаружить первые признаки коррозии и оценить состояние металла. Обработав уязвимые участки антикоррозийными составами, автовладельцы предотвращают более серьезные повреждения.

Не менее важны другие скрытые зоны автомобиля: пространство за фарами и фонарями, места стыковки бамперов и крыльев. Регулярная очистка подкапотного пространства также способствует снижению рисков развития коррозии.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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