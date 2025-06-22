Почему стоит снимать подкрылки с автомобиля летом

Зачем летом снимать подкрылки с автомобиля
Многие опытные автомобилисты практикуют сезонное снятие подкрылков, и не без оснований. Подкрылки создавались для защиты кузова автомобиля от камешков, грязи и дорожной соли, впрочем, эти детали могут стать причиной серьезных проблем.
Об этом написала Твоя машина.
Накопление грязи
В течение зимнего и весеннего периодов между подкрылками и кузовом накапливается влага, грязь и агрессивные химические вещества, которые дорожные службы используют для борьбы с гололедом.
К сожалению, это создает идеальные условия для развития коррозии. Подкрылки не могут полностью предотвратить попадание загрязнений. Они лишь задерживают их в себе, что приводит к разрушению лакокрасочного покрытия.
В Украине использование агрессивных реагентов в зимний период ускоряет разрушение кузова. Потратив немного времени на профилактику, водители могут сэкономить значительные средства на кузовных ремонтах в будущем.
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Как избавиться от проблем
Чтобы избежать неприятностей, опытные водители снимают подкрылки два-три раза в год, чтобы тщательно очищать пространство под ними.
Эта простая процедура позволяет вовремя обнаружить первые признаки коррозии и оценить состояние металла. Обработав уязвимые участки антикоррозийными составами, автовладельцы предотвращают более серьезные повреждения.
Не менее важны другие скрытые зоны автомобиля: пространство за фарами и фонарями, места стыковки бамперов и крыльев. Регулярная очистка подкапотного пространства также способствует снижению рисков развития коррозии.
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