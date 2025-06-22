Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Навіщо влітку знімати підкрилки з автомобіля

Навіщо влітку знімати підкрилки з автомобіля

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 17:41
Чому варто знімати підкрилки з автомобіля влітку
Підкрилки на авто. Фото: freepik.com
Ключові моменти Накопичення бруду Як позбутися проблем

Багато досвідчених автомобілістів практикують сезонне зняття підкрилків, й не без підстав. Підкрилки створювалися для захисту кузова автомобіля від камінців, бруду та дорожньої солі, втім ці деталі можуть стати причиною серйозних проблем.

Про це написала Твоя машина.

Реклама
Читайте також:

Накопичення бруду

Протягом зимового та весняного періодів між підкрилками та кузовом накопичується волога, бруд та агресивні хімічні речовини, які дорожні служби використовують для боротьби з ожеледицею.

На жаль, це створює ідеальні умови для розвитку корозії. Підкрилки не можуть повністю запобігти потраплянню забруднень. Вони лише затримують їх у собі, що призводить до руйнування лакофарбового покриття.

В Україні використання агресивних реагентів у зимовий період пришвидшує руйнування кузова. Витративши трохи часу на профілактику, водії можуть заощадити значні кошти на кузовних ремонтах у майбутньому.

Також читайте:

Як водії самі розводять іржу на автомобілі

Що потрібно зробити для ефективної боротьби з іржею на авто

Як позбутися проблем

Щоб уникнути неприємностей, досвідчені водії знімають підкрилки два-три рази на рік, щоб ретельно очищати простір під ними.

Ця проста процедура дозволяє вчасно виявити перші ознаки корозії та оцінити стан металу. Обробивши вразливі ділянки антикорозійними складами, автовласники запобігають серйознішим пошкодженням.

Не менш важливими є інші приховані зони автомобіля: простір за фарами та ліхтарями, місця стикування бамперів та крил. Регулярне очищення підкапотного простору також сприяє зниженню ризиків розвитку корозії.

Також читайте:

Як швидко і без зварювання закрити проіржавілі пороги в авто

Чи треба одночасно міняти усі чотири гальмівні колодки авто

авто проблеми поради автомобіль водії
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації