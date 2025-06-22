Чому варто знімати підкрилки з автомобіля влітку

Підкрилки на авто. Фото: freepik.com

Багато досвідчених автомобілістів практикують сезонне зняття підкрилків, й не без підстав. Підкрилки створювалися для захисту кузова автомобіля від камінців, бруду та дорожньої солі, втім ці деталі можуть стати причиною серйозних проблем.

Про це написала Твоя машина.

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Накопичення бруду

Протягом зимового та весняного періодів між підкрилками та кузовом накопичується волога, бруд та агресивні хімічні речовини, які дорожні служби використовують для боротьби з ожеледицею.

На жаль, це створює ідеальні умови для розвитку корозії. Підкрилки не можуть повністю запобігти потраплянню забруднень. Вони лише затримують їх у собі, що призводить до руйнування лакофарбового покриття.

В Україні використання агресивних реагентів у зимовий період пришвидшує руйнування кузова. Витративши трохи часу на профілактику, водії можуть заощадити значні кошти на кузовних ремонтах у майбутньому.

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Як позбутися проблем

Щоб уникнути неприємностей, досвідчені водії знімають підкрилки два-три рази на рік, щоб ретельно очищати простір під ними.

Ця проста процедура дозволяє вчасно виявити перші ознаки корозії та оцінити стан металу. Обробивши вразливі ділянки антикорозійними складами, автовласники запобігають серйознішим пошкодженням.

Не менш важливими є інші приховані зони автомобіля: простір за фарами та ліхтарями, місця стикування бамперів та крил. Регулярне очищення підкапотного простору також сприяє зниженню ризиків розвитку корозії.

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