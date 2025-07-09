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Главная Авто Зачем летом нужно включать печку в автомобиле

Зачем летом нужно включать печку в автомобиле

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 06:00
Почему нужно включать печку автомобиля летом
Печка в авто. Фото: avtoto.com.ua

Жара, которая пришла на днях в Украину, увеличивает различные риски для водителей, в частности может способствовать перегреву двигателя автомобиля. Опытный автомеханик советует неожиданный, но простой метод избежать таких неприятностей.

Об этом сообщил Birmingham Mail.

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Временной остановки перегрева двигателя можно достичь, если в авто выключить кондиционер и включить печку. Это актуально на магистралях, где нельзя останавливаться в несанкционированных местах. Такое решение поможет авто доехать до безопасной стоянки.

Механика компании MyCarRecoveryLondon Том Райли объяснил, что печь будет оттягивать горячий воздух из моторного отсека и, в конце концов, охлаждать двигатель.

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Что говорят эксперты

Включение обогрева салона авто — последнее, что хочется делать в жаркий день, но оно реально охладит двигатель, подчеркивают эксперты Nationwide. Пожалуй, это оптимальное решение для водителя во время долгих поездок, когда он не может полноценно проверить и отремонтировать машину.

Специалисты Elite Auto Experts отмечают, что продув обогревателя может отвести тепло от двигателя, чего часто бывает достаточно, чтобы вернуть назад процесс перегрева. Но эксперты предупреждают, что злоупотреблять этим методом не стоит. Они советуют как можно скорее остановить машину в безопасном месте и дать мотору отдохнуть хотя бы 15 минут.

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лето авто советы автомобиль водители печь
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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