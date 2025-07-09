Чому потрібно вмикати пічку автомобіля влітку

Пічка в авто. Фото: avtoto.com.ua

Спека, яка прийшла днями в Україну, збільшує різноманітні ризики для водіїв, зокрема може сприяти перегріву двигуна автомобіля. Досвідчений автомеханік радить несподіваний, але простий метод уникнути таких неприємностей.

Про це повідомив Birmingham Mail.

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Тимчасової зупинки перегріву двигуна можна досягти, якщо в авто вимкнути кондиціонер та увімкнути пічку. Це актуально на магістралях, де не можна зупинятися в несанкціонованих місцях. Таке рішення допоможе авто доїхати до безпечної стоянки.

Механіка компанії MyCarRecoveryLondon Том Райлі пояснив, що піч відтягуватиме гаряче повітря з моторного відсіку та, зрештою, охолоджуватиме двигун.

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Що кажуть експерти

Увімкнення обігріву салону авто — останнє, що хочеться робити в спекотний день, але воно реально охолодить двигун, підкреслюють експерти Nationwide. Мабуть, це оптимальне рішення для водія під час довгих поїздок, коли він не може повноцінно перевірити та відремонтувати машину.

Фахівці Elite Auto Experts зазначають, що продув обігрівачу може відвести тепло від двигуна, чого часто буває достатньо, щоб повернути назад процес перегріву. Але експерти попереджають, що не зловживати цим методом не варто. Вони радять якомога швидше зупинити машину у безпечному місці та дати мотору відпочити хоча б 15 хвилин.

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