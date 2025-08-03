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Главная Авто Самым популярным авто Европы 2025 года стал дешевый хэтчбек

Самым популярным авто Европы 2025 года стал дешевый хэтчбек

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 09:45
Как дешевый хэтчбек стал самым популярным авто Европы 2025 года
2025 Dacia Sandero Фото: topgear.com

По данным JATO Dynamics, за 6 месяцев 2025 года в Европе новых хозяев нашли 6 800 000 автомобилей, что полностью соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. При этом бывший лидер сегмента электромобилей Tesla обвалила продажи на треть.

Об этом сообщил Focus.

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Изменения на рынке

Несмотря на положительную динамику за 6 месяцев 2025 года, в июне европейский авторынок снизился сразу на 5,1% — до 1,24 млн проданных машин. Больше всего реализация авто упала в Италии — на 17%. Франция недосчиталась 6,7%.

Впрочем, в Европе зафиксирован рост спроса на электромобили — аж на 25% (продано почти 1,2 млн единиц). Но это не повлияло на состояние Tesla, которая упала на 33%. Зато на первое место по продажам электрических авто вышел Volkswagen.

Но это не все достижения Volkswagen — немецкий концерн остается и крупнейшим автопроизводителем на европейском рынке. Его пытаются догнать Stellantis и Renault Group.

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ТОП-10 популярных автопроизводителей в Европе в 2025 году

  1. Volkswagen Group: 1 800 504 проданных авто (+3%).
  2. Stellantis: 1 044 93 ед. (-9%).
  3. Renault Group: 704 023 ед. (+6%).
  4. Hyundai-Kia: 540 917 ед. (-3%).
  5. BMW Group: 485 299 ед. (+4%).
  6. Toyota: 478 686 ед. (-8%).
  7. Mercedes-Benz: 355 162 ед. (-2%).
  8. Ford Motor: 257 337 ед. (+6%).
  9. Geely Group: 202 230 ед. (-5%).
  10. Nissan: 165 645 ед. (-5%).

Экономная Европа

Самыми популярными автомобилями на континенте стали городские хэтчбеки и компактные кроссоверы. Больше других авто покупали дешевое Dacia Sandero. Прошлогодний лидер Tesla Model Y даже не попал в первую десятку рейтинга.

Самые популярные авто в Европе за 6 мес. 2025 года

  1. Dacia Sandero: 128 842 проданных авто (-11%);
  2. Renault Clio: 122 489 ед. (+7%);
  3. Peugeot 208: 109 146 ед. (+2%);
  4. Volkswagen T-Roc: 106 118 ед. (-5%);
  5. Volkswagen Golf: 104 162 ед. (-17%);
  6. Volkswagen Tiguan: 97 508 ед. (+28%);
  7. Dacia/Renault Duster: 97 188 ед. (+9%);
  8. Peugeot 2008: 96 378 ед. (+3%);
  9. Citroën C3: 95 891 ед. (-9%);
  10. Toyota Yaris Cross: 95 513 ед. (-5%).

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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