Как дешевый хэтчбек стал самым популярным авто Европы 2025 года

Самым популярным авто Европы 2025 года стал дешевый хэтчбек
По данным JATO Dynamics, за 6 месяцев 2025 года в Европе новых хозяев нашли 6 800 000 автомобилей, что полностью соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. При этом бывший лидер сегмента электромобилей Tesla обвалила продажи на треть.
Об этом сообщил Focus.
Изменения на рынке
Несмотря на положительную динамику за 6 месяцев 2025 года, в июне европейский авторынок снизился сразу на 5,1% — до 1,24 млн проданных машин. Больше всего реализация авто упала в Италии — на 17%. Франция недосчиталась 6,7%.
Впрочем, в Европе зафиксирован рост спроса на электромобили — аж на 25% (продано почти 1,2 млн единиц). Но это не повлияло на состояние Tesla, которая упала на 33%. Зато на первое место по продажам электрических авто вышел Volkswagen.
Но это не все достижения Volkswagen — немецкий концерн остается и крупнейшим автопроизводителем на европейском рынке. Его пытаются догнать Stellantis и Renault Group.
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ТОП-10 популярных автопроизводителей в Европе в 2025 году
- Volkswagen Group: 1 800 504 проданных авто (+3%).
- Stellantis: 1 044 93 ед. (-9%).
- Renault Group: 704 023 ед. (+6%).
- Hyundai-Kia: 540 917 ед. (-3%).
- BMW Group: 485 299 ед. (+4%).
- Toyota: 478 686 ед. (-8%).
- Mercedes-Benz: 355 162 ед. (-2%).
- Ford Motor: 257 337 ед. (+6%).
- Geely Group: 202 230 ед. (-5%).
- Nissan: 165 645 ед. (-5%).
Экономная Европа
Самыми популярными автомобилями на континенте стали городские хэтчбеки и компактные кроссоверы. Больше других авто покупали дешевое Dacia Sandero. Прошлогодний лидер Tesla Model Y даже не попал в первую десятку рейтинга.
Самые популярные авто в Европе за 6 мес. 2025 года
- Dacia Sandero: 128 842 проданных авто (-11%);
- Renault Clio: 122 489 ед. (+7%);
- Peugeot 208: 109 146 ед. (+2%);
- Volkswagen T-Roc: 106 118 ед. (-5%);
- Volkswagen Golf: 104 162 ед. (-17%);
- Volkswagen Tiguan: 97 508 ед. (+28%);
- Dacia/Renault Duster: 97 188 ед. (+9%);
- Peugeot 2008: 96 378 ед. (+3%);
- Citroën C3: 95 891 ед. (-9%);
- Toyota Yaris Cross: 95 513 ед. (-5%).
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