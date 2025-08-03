Как дешевый хэтчбек стал самым популярным авто Европы 2025 года

2025 Dacia Sandero Фото: topgear.com

По данным JATO Dynamics, за 6 месяцев 2025 года в Европе новых хозяев нашли 6 800 000 автомобилей, что полностью соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. При этом бывший лидер сегмента электромобилей Tesla обвалила продажи на треть.

Об этом сообщил Focus.

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Изменения на рынке

Несмотря на положительную динамику за 6 месяцев 2025 года, в июне европейский авторынок снизился сразу на 5,1% — до 1,24 млн проданных машин. Больше всего реализация авто упала в Италии — на 17%. Франция недосчиталась 6,7%.

Впрочем, в Европе зафиксирован рост спроса на электромобили — аж на 25% (продано почти 1,2 млн единиц). Но это не повлияло на состояние Tesla, которая упала на 33%. Зато на первое место по продажам электрических авто вышел Volkswagen.

Но это не все достижения Volkswagen — немецкий концерн остается и крупнейшим автопроизводителем на европейском рынке. Его пытаются догнать Stellantis и Renault Group.

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ТОП-10 популярных автопроизводителей в Европе в 2025 году

Volkswagen Group: 1 800 504 проданных авто (+3%). Stellantis: 1 044 93 ед. (-9%). Renault Group: 704 023 ед. (+6%). Hyundai-Kia: 540 917 ед. (-3%). BMW Group: 485 299 ед. (+4%). Toyota: 478 686 ед. (-8%). Mercedes-Benz: 355 162 ед. (-2%). Ford Motor: 257 337 ед. (+6%). Geely Group: 202 230 ед. (-5%). Nissan: 165 645 ед. (-5%).

Экономная Европа

Самыми популярными автомобилями на континенте стали городские хэтчбеки и компактные кроссоверы. Больше других авто покупали дешевое Dacia Sandero. Прошлогодний лидер Tesla Model Y даже не попал в первую десятку рейтинга.

Самые популярные авто в Европе за 6 мес. 2025 года

Dacia Sandero: 128 842 проданных авто (-11%); Renault Clio: 122 489 ед. (+7%); Peugeot 208: 109 146 ед. (+2%); Volkswagen T-Roc: 106 118 ед. (-5%); Volkswagen Golf: 104 162 ед. (-17%); Volkswagen Tiguan: 97 508 ед. (+28%); Dacia/Renault Duster: 97 188 ед. (+9%); Peugeot 2008: 96 378 ед. (+3%); Citroën C3: 95 891 ед. (-9%); Toyota Yaris Cross: 95 513 ед. (-5%).

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