Як дешевий хетчбек став найпопулярнішим авто Європи 2025 року

2025 Dacia Sandero Фото: topgear.com

За даними JATO Dynamics, за 6 місяців 2025 року в Європі нових господарів знайшли 6 800 000 автомобілів, що повністю відповідає показникам за аналогічний період торік. При цьому колишній лідер сегмента електромобілів Tesla обвалила продажі на третину.

Про це повідомив Focus.

Реклама

Читайте також:

Зміни на ринку

Попри позитивну динаміку за 6 місяців 2025 року, у червні європейський авторинок знизився одразу на 5,1% — до 1,24 млн проданих машин. Найбільше реалізація авто впала в Італії — на 17%. Франція недорахувалася 6,7%.

Втім, в Європі зафіксоване зростання попиту на електромобілі — аж на 25% (продано майже 1,2 млн одиниць). Але це не вплинуло на стан Tesla, яка впала на 33%. Натомість на перше місце за продажами електричних авто вийшов Volkswagen.

Але це не всі досягнення Volkswagen — німецький концерн залишається й найбільшим автовиробником на європейському ринку. Його намагаються наздогнати Stellantis та Renault Group.

Також читайте:

В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці

Які європейські автомобілі назвали ненадійними у 2025 році

ТОП-10 популярних автовиробників в Європі у 2025 році

Volkswagen Group: 1 800 504 проданих авто (+3%). Stellantis: 1 044 93 од. (-9%). Renault Group: 704 023 од. (+6%). Hyundai-Kia: 540 917 од. (-3%). BMW Group: 485 299 од. (+4%). Toyota: 478 686 од. (-8%). Mercedes-Benz: 355 162 од. (-2%). Ford Motor: 257 337 од. (+6%). Geely Group: 202 230 од. (-5%). Nissan: 165 645 од. (-5%).

Економна Європа

Найпопулярнішими автомобілями на континенті стали міські хетчбек та компактні кросовери. Більше за інші авто купували дешеве Dacia Sandero. Торішній лідер Tesla Model Y навіть не потрапив у першу десятку рейтингу.

Найпопулярніші авто в Європі за 6 міс. 2025 року

Dacia Sandero: 128 842 проданих авто(-11%); Renault Clio: 122 489 од. (+7%); Peugeot 208: 109 146 од. (+2%); Volkswagen T-Roc: 106 118 од. (-5%); Volkswagen Golf: 104 162 од. (-17%); Volkswagen Tiguan: 97 508 од. (+28%); Dacia/Renault Duster: 97 188 од. (+9%); Peugeot 2008: 96 378 од. (+3%); Citroën C3: 95 891 од. (-9%); Toyota Yaris Cross: 95 513 од. (-5%).

Також читайте:

Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y

Британські експерти визначили три найнадійніші автомобілі