Як дешевий хетчбек став найпопулярнішим авто Європи 2025 року

Найпопулярнішим авто Європи 2025 року став дешевий хетчбек
За даними JATO Dynamics, за 6 місяців 2025 року в Європі нових господарів знайшли 6 800 000 автомобілів, що повністю відповідає показникам за аналогічний період торік. При цьому колишній лідер сегмента електромобілів Tesla обвалила продажі на третину.
Про це повідомив Focus.
Зміни на ринку
Попри позитивну динаміку за 6 місяців 2025 року, у червні європейський авторинок знизився одразу на 5,1% — до 1,24 млн проданих машин. Найбільше реалізація авто впала в Італії — на 17%. Франція недорахувалася 6,7%.
Втім, в Європі зафіксоване зростання попиту на електромобілі — аж на 25% (продано майже 1,2 млн одиниць). Але це не вплинуло на стан Tesla, яка впала на 33%. Натомість на перше місце за продажами електричних авто вийшов Volkswagen.
Але це не всі досягнення Volkswagen — німецький концерн залишається й найбільшим автовиробником на європейському ринку. Його намагаються наздогнати Stellantis та Renault Group.
Також читайте:
В десятці найкращих авто 2025 року сім японців та два американці
Які європейські автомобілі назвали ненадійними у 2025 році
ТОП-10 популярних автовиробників в Європі у 2025 році
- Volkswagen Group: 1 800 504 проданих авто (+3%).
- Stellantis: 1 044 93 од. (-9%).
- Renault Group: 704 023 од. (+6%).
- Hyundai-Kia: 540 917 од. (-3%).
- BMW Group: 485 299 од. (+4%).
- Toyota: 478 686 од. (-8%).
- Mercedes-Benz: 355 162 од. (-2%).
- Ford Motor: 257 337 од. (+6%).
- Geely Group: 202 230 од. (-5%).
- Nissan: 165 645 од. (-5%).
Економна Європа
Найпопулярнішими автомобілями на континенті стали міські хетчбек та компактні кросовери. Більше за інші авто купували дешеве Dacia Sandero. Торішній лідер Tesla Model Y навіть не потрапив у першу десятку рейтингу.
Найпопулярніші авто в Європі за 6 міс. 2025 року
- Dacia Sandero: 128 842 проданих авто(-11%);
- Renault Clio: 122 489 од. (+7%);
- Peugeot 208: 109 146 од. (+2%);
- Volkswagen T-Roc: 106 118 од. (-5%);
- Volkswagen Golf: 104 162 од. (-17%);
- Volkswagen Tiguan: 97 508 од. (+28%);
- Dacia/Renault Duster: 97 188 од. (+9%);
- Peugeot 2008: 96 378 од. (+3%);
- Citroën C3: 95 891 од. (-9%);
- Toyota Yaris Cross: 95 513 од. (-5%).
Також читайте:
Найгірші роки випуску популярної в Україні Tesla Model Y
Читайте Новини.LIVE!