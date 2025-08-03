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Головна Авто Найпопулярнішим авто Європи 2025 року став дешевий хетчбек

Найпопулярнішим авто Європи 2025 року став дешевий хетчбек

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 09:45
Як дешевий хетчбек став найпопулярнішим авто Європи 2025 року
2025 Dacia Sandero Фото: topgear.com

За даними JATO Dynamics, за 6 місяців 2025 року в Європі нових господарів знайшли 6 800 000 автомобілів, що повністю відповідає показникам за аналогічний період торік. При цьому колишній лідер сегмента електромобілів Tesla обвалила продажі на третину.

Про це повідомив Focus.

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Зміни на ринку

Попри позитивну динаміку за 6 місяців 2025 року, у червні європейський авторинок знизився одразу на 5,1% — до 1,24 млн проданих машин. Найбільше реалізація авто впала в Італії — на 17%. Франція недорахувалася 6,7%.

Втім, в Європі зафіксоване зростання попиту на електромобілі — аж на 25% (продано майже 1,2 млн одиниць). Але це не вплинуло на стан Tesla, яка впала на 33%. Натомість на перше місце за продажами електричних авто вийшов Volkswagen.

Але це не всі досягнення Volkswagen — німецький концерн залишається й найбільшим автовиробником на європейському ринку. Його намагаються наздогнати Stellantis та Renault Group.

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ТОП-10 популярних автовиробників в Європі у 2025 році

  1. Volkswagen Group: 1 800 504 проданих авто (+3%).
  2. Stellantis: 1 044 93 од. (-9%).
  3. Renault Group: 704 023 од. (+6%).
  4. Hyundai-Kia: 540 917 од. (-3%).
  5. BMW Group: 485 299 од. (+4%).
  6. Toyota: 478 686 од. (-8%).
  7. Mercedes-Benz: 355 162 од. (-2%).
  8. Ford Motor: 257 337 од. (+6%).
  9. Geely Group: 202 230 од. (-5%).
  10. Nissan: 165 645 од. (-5%).

Економна Європа

Найпопулярнішими автомобілями на континенті стали міські хетчбек та компактні  кросовери. Більше за інші авто купували дешеве Dacia Sandero. Торішній лідер Tesla Model Y навіть не потрапив у першу десятку рейтингу.

Найпопулярніші авто в Європі за 6 міс. 2025 року

  1. Dacia Sandero: 128 842 проданих авто(-11%);
  2. Renault Clio: 122 489 од. (+7%);
  3. Peugeot 208: 109 146 од. (+2%);
  4. Volkswagen T-Roc: 106 118 од. (-5%);
  5. Volkswagen Golf: 104 162 од. (-17%);
  6. Volkswagen Tiguan: 97 508 од. (+28%);
  7. Dacia/Renault Duster: 97 188 од. (+9%);
  8. Peugeot 2008: 96 378 од. (+3%);
  9. Citroën C3: 95 891 од. (-9%);
  10. Toyota Yaris Cross: 95 513 од. (-5%).

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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