Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Худшие модели Honda Civic на вторичном рынке

Худшие модели Honda Civic на вторичном рынке

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 17:30
Honda Civic: названы самые ненадежные подержанные модели
Honda Civic восьмого поколения. Фото: carbuzz.com

Подержанные Honda Civic хорошо продаются благодаря доступной цене, достойным характеристикам, хорошей экономии топлива, практичности и репутации надежности. Впрочем, не все модельные годы автомобиля соответствуют таким характеристикам.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Собрали много жалоб

Honda Civic седьмого поколения (2001-2005) известен низкой надежностью. Особенно плохим был модельный год 2001, который часто упоминается как один из худших в истории бренда. Главные проблемы включали неисправности трансмиссии, трещины выпускных коллекторов и в целом низкое качество сборки салона. Владельцы также жаловались на провисание потолка и отслаивание обшивки дверных панелей. Модель 2002 года унаследовала много этих проблем, а также имела частые случаи прогорания прокладки головки блока цилиндров и сбои в работе подушек безопасности.

Машины восьмого поколения (2006-2009) тоже получили значительное количество жалоб. Наиболее распространенная проблема — трещины в блоке цилиндров. Кроме того, эти автомобили страдали от некачественной покраски, преждевременного износа шин из-за неисправных рычагов управления и поломок солнцезащитных козырьков.

Также читайте:

Лучшие подержанные модели Honda, которые прослужат вечно

Все преимущества и слабые места подержанного Honda CR-V

Какие Civic выбрать

2021 Honda Civic
Одна из самых надежных Honda Civic 2021 года. Фото: Honda

Модели 10-го поколения (2015-2021) предлагают хорошую надежность, отличную безопасность, превосходную производительность, комфортное управление, а также современное оборудование салона, информационно-развлекательную систему и технологии безопасности.

Впрочем, согласно отчетам Car Complaints, стоит отказаться от модели 2016 года, поскольку она может иметь проблемы с кондиционером, электричеством, неисправности экрана информационно-развлекательной системы и с подключением Bluetooth.

Honda Civic 2013-2015 годов имеет репутацию надежного и доступного автомобиля. Civic шестого поколения (1996-2000) — еще один достойный внимания вариант, ведь он известен своей топливной экономичностью и высокой надежностью.

Действующий Civic 11-го поколения (с 2022 года) на рынке недостаточно долго, чтобы получить истинное представление о его надежности, но пока он кажется лучшим с точки зрения новейших технологий.

Также читайте:

Лучшим семейным авто 2025 года стал японский седан

ТОП-20 подержанных японских авто для покупки прямо сейчас

авто советы автомобиль Honda подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации