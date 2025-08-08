Honda Civic: названы самые ненадежные подержанные модели

Honda Civic восьмого поколения. Фото: carbuzz.com

Подержанные Honda Civic хорошо продаются благодаря доступной цене, достойным характеристикам, хорошей экономии топлива, практичности и репутации надежности. Впрочем, не все модельные годы автомобиля соответствуют таким характеристикам.

Об этом написал Slash Gear.

Собрали много жалоб

Honda Civic седьмого поколения (2001-2005) известен низкой надежностью. Особенно плохим был модельный год 2001, который часто упоминается как один из худших в истории бренда. Главные проблемы включали неисправности трансмиссии, трещины выпускных коллекторов и в целом низкое качество сборки салона. Владельцы также жаловались на провисание потолка и отслаивание обшивки дверных панелей. Модель 2002 года унаследовала много этих проблем, а также имела частые случаи прогорания прокладки головки блока цилиндров и сбои в работе подушек безопасности.

Машины восьмого поколения (2006-2009) тоже получили значительное количество жалоб. Наиболее распространенная проблема — трещины в блоке цилиндров. Кроме того, эти автомобили страдали от некачественной покраски, преждевременного износа шин из-за неисправных рычагов управления и поломок солнцезащитных козырьков.

Какие Civic выбрать

Одна из самых надежных Honda Civic 2021 года. Фото: Honda

Модели 10-го поколения (2015-2021) предлагают хорошую надежность, отличную безопасность, превосходную производительность, комфортное управление, а также современное оборудование салона, информационно-развлекательную систему и технологии безопасности.

Впрочем, согласно отчетам Car Complaints, стоит отказаться от модели 2016 года, поскольку она может иметь проблемы с кондиционером, электричеством, неисправности экрана информационно-развлекательной системы и с подключением Bluetooth.

Honda Civic 2013-2015 годов имеет репутацию надежного и доступного автомобиля. Civic шестого поколения (1996-2000) — еще один достойный внимания вариант, ведь он известен своей топливной экономичностью и высокой надежностью.

Действующий Civic 11-го поколения (с 2022 года) на рынке недостаточно долго, чтобы получить истинное представление о его надежности, но пока он кажется лучшим с точки зрения новейших технологий.

