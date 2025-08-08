Відео
Головна Авто Найгірші моделі Honda Civic на вторинному ринку

Найгірші моделі Honda Civic на вторинному ринку

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:30
Honda Civic: названі найненадійніші вживані моделі
Honda Civic восьмого покоління. Фото: carbuzz.com

Вживані Honda Civic гарно продаються завдяки доступній ціні, гідним характеристикам, гарній економії палива, практичності та репутації надійності. Втім, не всі модельні роки автомобіля відповідають таким характеристикам.

Про це написав Slash Gear.

Honda Civic сьомого покоління (2001-2005) відомий низькою надійністю. Особливо поганим був модельний рік 2001, який часто згадується як один з найгірших в історії бренду. Головні проблеми включали несправності трансмісії, тріщини випускних колекторів та загалом низьку якість збірки салону. Власники також скаржилися на провисання стелі та відшаровування обшивки дверних панелей. Модель 2002 року успадкувала багато цих проблем, а також мала часті випадки прогорання прокладки головки блоку циліндрів та збої в роботі подушок безпеки.

Машини восьмого покоління (2006-2009) теж отримали значну кількість скарг. Найбільш поширена проблема — тріщини в блоці циліндрів. Крім того, ці автомобілі страждали від неякісного фарбування, передчасного зносу шин через несправні важелі керування та поломок сонцезахисних козирків.

Які Civic обрати

2021 Honda Civic
Одна з найнадійніших Honda Civic 2021 року. Фото: Honda

Моделі 10-го покоління (2015-2021) пропонують гарну надійність, відмінну безпеку, чудову продуктивність, комфортне керування, а також сучасне обладнання салону, інформаційно-розважальну систему та технології безпеки.

Втім, згідно зі звітами Car Complaints, варто відмовитися від моделі 2016 року, позаяк вона може мати проблеми з кондиціонером, електрикою, несправності екрана інформаційно-розважальної системи та з підключенням Bluetooth.

Honda Civic 2013-2015 років має репутацію надійного та доступного автомобіля. Civic шостого покоління (1996–2000) — ще один вартий уваги варіант, адже він відомий своєю паливною економічністю та високою надійністю.

Чинний Civic 11-го покоління (з 2022 року) на ринку недостатньо довго, щоб отримати справжнє уявлення про його надійність, але поки що він здається найкращим з погляду найновіших технологій.

авто поради автомобіль Honda вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
