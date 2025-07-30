Подержанные Subaru Outback - владельцы назвали главные проблемы

2015 Subaru Outback Фото: exchangeandmart.co.uk

С момента дебюта в 1994 году Subaru Outback эволюционировал от популярного универсала до полноценного кроссовера седьмого поколения, сохраняя репутацию надежного и практичного авто с полным приводом. Но несмотря на общую надежность, владельцы модели иногда сталкиваются с определенными проблемами, среди которых неисправности электрики и трансмиссии, повышенный расход масла и повреждения лобового стекла.

Об этом написал Slash Gear.

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Прокладки головки блока цилиндров

Старшие модели Subaru Outback в начале 2010-х годов, оснащенные атмосферными двигателями EJ-серии, часто имели проблемы с однослойными прокладками головки блока цилиндров, которые были несовместимы со стандартной охлаждающей жидкостью.

Это приводило к протеканиям и перегреву двигателя, как, например, в случае владельца Subaru Outback 2013 года, у которого проблемы возникали после 100 000 км и 230 000 км. Хотя обычно такие поломки случаются примерно на 240 000 км.

Модели с турбонаддувом не имели такой неприятности, поскольку использовали многослойные стальные прокладки, устойчивые к высоким температурам и давлению.

Потребление масла

Частой проблемой двигателей Subaru Outback, особенно моделей 2011-2015 годов, является внезапный повышенный расход масла. Например, один владелец Outback 2015 года сообщил, что индикатор низкого уровня масла загорелся уже через около 3200 км после обслуживания, хотя его общий пробег составлял всего 88 500 км. Многие водители жаловались на расход около литра масла или более каждые 1600 км.

Это явление было настолько распространенным, что против Subaru даже подали коллективный иск из-за дефектных поршневых колец, которые приводили к чрезмерному потреблению масла в моделях Outback, Legacy, Crosstrek и Impreza.

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Сбой передачи

С выходом четвертого поколения Subaru Outback в 2010 году появилась новая бесступенчатая трансмиссия (CVT) Lineartronic. Хотя она обещала улучшенную экономию топлива и управляемость, также принесла и распространенные проблемы, наблюдавшиеся до 2014 года.

Например, владельцы моделей 2010 года сообщали о проблемах с блокировкой гидротрансформатора при торможении. Это приводило к внезапной потере мощности и остановке автомобиля, особенно на низких скоростях. Такая неисправность требовала переключения в режим парковки и перезапуска двигателя, значительно повышая риск ДТП, особенно при наличии автомобилей позади.

Разряд аккумулятора

Владельцы Subaru Outback 2015-2020 годов часто сталкиваются с проблемой разрядки аккумулятора, даже когда автомобиль припаркован. Причина кроется в неисправном предохранителе модуля передачи данных (DCM), который питает систему Subaru Starlink и потребляет энергию батареи.

Альтернативные варианты включают установку большего аккумулятора, полную замену неисправного предохранителя DCM или обновление прошивки генератора. Некоторые пользователи отмечают, что генератор запрограммирован не заряжать аккумулятор полностью для экономии топлива, и именно обновление прошивки может решить эту проблему.

Лобовое стекло

Владельцы Subaru Outback 2015-2022 годов часто сталкиваются с проблемой трескания лобового стекла. Сотни жалоб на Car Complaints указывают на то, что даже после замены проблема повторяется, так как Subaru использует те же дефектные запчасти.

Например, одна владелица Outback 2015 года была вынуждена заменить лобовое стекло трижды за четыре года. Многие водители сообщают, что незначительные сколы быстро превращаются в большие трещины буквально за считанные дни.

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