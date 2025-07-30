Вживані Subaru Outback - власники назвали головні проблеми

2015 Subaru Outback Фото: exchangeandmart.co.uk

З моменту дебюту в 1994 році Subaru Outback еволюціонував від популярного універсала до повноцінного кросовера сьомого покоління, зберігаючи репутацію надійного та практичного авто з повним приводом. Але попри загальну надійність, власники моделі іноді стикаються з певними проблемами, серед яких несправності електрики та трансмісії, підвищена витрата оливи та пошкодження лобового скла.

Про це написав Slash Gear.

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Прокладки головки блоку циліндрів

Старіші моделі Subaru Outback на початку 2010-х років, оснащені атмосферними двигунами EJ-серії, часто мали проблеми з одношаровими прокладками головки блоку циліндрів, які були несумісні зі стандартною охолоджувальною рідиною.

Це призводило до витоків та перегріву двигуна, як, наприклад, у випадку власника Subaru Outback 2013 року, у якого проблеми виникали після 100 000 км та 230 000 км. Хоча зазвичай такі поломки трапляються приблизно на 240 000 км.

Моделі з турбонаддувом не мали такої неприємності, позаяк використовували багатошарові сталеві прокладки, стійкіші до високих температур та тиску.

Споживання оливи

Частою проблемою двигунів Subaru Outback, особливо моделей 2011-2015 років, є раптова підвищена витрата оливи. Наприклад, один власник Outback 2015 року повідомив, що індикатор низького рівня оливи загорівся вже через близько 3200 км після обслуговування, хоча його загальний пробіг становив лише 88 500 км. Багато водіїв скаржилися на витрату близько літра оливи або більше кожні 1600 км.

Це явище була настільки поширеним, що проти Subaru навіть подали колективний позов через дефектні поршневі кільця, які призводили до надмірного споживання оливи в моделях Outback, Legacy, Crosstrek та Impreza.

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Збій передачі

З виходом четвертого покоління Subaru Outback у 2010 році з'явилася нова безступенева трансмісія (CVT) Lineartronic. Хоча вона обіцяла покращену економію палива та керованість, також принесла й поширені проблеми, що спостерігалися до 2014 року.

Наприклад, власники моделей 2010 року повідомляли про проблеми з блокуванням гідротрансформатора під час гальмування. Це призводило до раптової втрати потужності та зупинки автомобіля, особливо на низьких швидкостях. Така несправність вимагала перемикання в режим паркування та перезапуску двигуна, значно підвищуючи ризик ДТП, особливо за наявності автомобілів позаду.

Розряд акумулятора

Власники Subaru Outback 2015-2020 років часто стикаються з проблемою розрядки акумулятора, навіть коли автомобіль припаркований. Причина криється у несправному запобіжнику модуля передачі даних (DCM), який живить систему Subaru Starlink та споживає енергію батареї.

Альтернативні варіанти включають встановлення більшого акумулятора, повну заміну несправного запобіжника DCM або оновлення прошивки генератора. Деякі користувачі зазначають, що генератор запрограмований не заряджати акумулятор повністю задля економії пального, й саме оновлення прошивки може розвʼязати цю проблему.

Лобове скло

Власники Subaru Outback 2015-2022 років часто стикаються з проблемою тріскання лобового скла. Сотні скарг на Car Complaints вказують на те, що навіть після заміни проблема повторюється, позаяк Subaru використовує ті ж дефектні запчастини.

Наприклад, одна власниця Outback 2015 року була змушена замінити лобове скло тричі за чотири роки. Багато водіїв повідомляють, що незначні відколи швидко перетворюються на великі тріщини буквально за лічені дні.

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