Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Механик объяснил, какое подержанное авто трудно сломать

Механик объяснил, какое подержанное авто трудно сломать

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 20:40
Какое подержанное авто трудно сломать: совет механика
Honda Civic восьмого поколения. Фото: carbuzz.com

Кенни, известный американский автодилер с многолетним опытом и более 100 000 подписчиков в TikTok (@kennycompcars), поделился своими соображениями по выбору надежного подержанного автомобиля. На своей площадке в Сейлеме, штат Вирджиния, он демонстрирует модель, которую считает одной из лучших, даже несмотря на ее почтенный возраст и значительный пробег.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Реклама
Читайте также:

Надежные механизмы

Кенни говорит о 16-летней Honda Civic 2009 года с пробегом 400 700 км. Несмотря на такие цифры на одометре, он утверждает, что автомобиль едет прекрасно и имеет исправный кондиционер.

Когда дилер приобрел этот Civic, единственной проблемой был моторчик переднего правого стеклоподъемника. Эта поломка легко устраняется, а нужная запчасть обошлась ему всего в 20 долларов. После этого мелкого ремонта, по словам Кенни, "в машине все работает".

Honda Civic восьмого поколения (2006-2011) получила репутацию благодаря своей долговечности. Модель оснащена простым 1,8-литровым двигателем R18A1. Он не имеет турбонаддува или непосредственного впрыска, а для его обслуживания достаточно регулярной замены масла. Важным преимуществом является использование цепи вместо ремня ГРМ, что устраняет потребность в его дорогостоящей замене. Многие владельцы сообщают, что этот двигатель без проблем преодолевает отметку в 480 000 километров.

5-ступенчатая автоматическая коробка передач в большинстве моделей также зарекомендовала себя как долговечная и надежная, хотя и не идеально плавная. В отличие от ранних моделей Civic, версия 2009 года избежала проблем с трансмиссией.

Также читайте:

Два худших кроссовера Honda CR-V с пробегом

Какой подержанный Honda Accord стоит купить

Важнее одометра

К 2009 году Honda исправила большинство недостатков, которые возникли после редизайна 2006 года, включая проблемы с растрескиванием панелей приборов и отслаиванием краски. Хотя некоторые из этих проблем могли случаться и в более поздних моделях, их было значительно меньше. Механическая часть оставалась безупречной.

Интерьер автомобиля, хотя и простой, выглядел лучше, чем у многих дешевых компактных автомобилей того времени. Продуманная компоновка и отличная обзорность делают этот Civic удобным в использовании.

Даже с пробегом 400 700 километров, Honda Civic 2009 года может прослужить еще долго, если ее должным образом обслуживали. Регулярная замена масла и трансмиссионной жидкости, а также регулировка клапанов важнее показателей одометра.

При выборе такого автомобиля стоит обращать внимание на записи о техническом обслуживании. Если машина прошла проверку на выбросы и работает стабильно, она все еще имеет ценность.

Также читайте:

Недостатки подержанных кроссоверов Honda HR-V

Стоит ли купить подержанный Honda Pilot

авто советы автомобиль Honda подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации