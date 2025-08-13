Какое подержанное авто трудно сломать: совет механика

Honda Civic восьмого поколения. Фото: carbuzz.com

Кенни, известный американский автодилер с многолетним опытом и более 100 000 подписчиков в TikTok (@kennycompcars), поделился своими соображениями по выбору надежного подержанного автомобиля. На своей площадке в Сейлеме, штат Вирджиния, он демонстрирует модель, которую считает одной из лучших, даже несмотря на ее почтенный возраст и значительный пробег.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Кенни говорит о 16-летней Honda Civic 2009 года с пробегом 400 700 км. Несмотря на такие цифры на одометре, он утверждает, что автомобиль едет прекрасно и имеет исправный кондиционер.

Когда дилер приобрел этот Civic, единственной проблемой был моторчик переднего правого стеклоподъемника. Эта поломка легко устраняется, а нужная запчасть обошлась ему всего в 20 долларов. После этого мелкого ремонта, по словам Кенни, "в машине все работает".

Honda Civic восьмого поколения (2006-2011) получила репутацию благодаря своей долговечности. Модель оснащена простым 1,8-литровым двигателем R18A1. Он не имеет турбонаддува или непосредственного впрыска, а для его обслуживания достаточно регулярной замены масла. Важным преимуществом является использование цепи вместо ремня ГРМ, что устраняет потребность в его дорогостоящей замене. Многие владельцы сообщают, что этот двигатель без проблем преодолевает отметку в 480 000 километров.

5-ступенчатая автоматическая коробка передач в большинстве моделей также зарекомендовала себя как долговечная и надежная, хотя и не идеально плавная. В отличие от ранних моделей Civic, версия 2009 года избежала проблем с трансмиссией.

Важнее одометра

К 2009 году Honda исправила большинство недостатков, которые возникли после редизайна 2006 года, включая проблемы с растрескиванием панелей приборов и отслаиванием краски. Хотя некоторые из этих проблем могли случаться и в более поздних моделях, их было значительно меньше. Механическая часть оставалась безупречной.

Интерьер автомобиля, хотя и простой, выглядел лучше, чем у многих дешевых компактных автомобилей того времени. Продуманная компоновка и отличная обзорность делают этот Civic удобным в использовании.

Даже с пробегом 400 700 километров, Honda Civic 2009 года может прослужить еще долго, если ее должным образом обслуживали. Регулярная замена масла и трансмиссионной жидкости, а также регулировка клапанов важнее показателей одометра.

При выборе такого автомобиля стоит обращать внимание на записи о техническом обслуживании. Если машина прошла проверку на выбросы и работает стабильно, она все еще имеет ценность.

