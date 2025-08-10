Видео
Два худших кроссовера Honda CR-V с пробегом

Два худших кроссовера Honda CR-V с пробегом


Дата публикации 10 августа 2025 17:40
Худшие кроссоверы Honda CR-V с пробегом
2017 Honda CR-V Фото: Honda

Популярный кроссовер Honda CR-V с пробегом не всегда является надежным выбором. Два относительно недавних модельных года имеют сотни жалоб владельцев на работу двигателя и другие раздражающие проблемы.

Об этом написал Motor Biscuit.

CR-V 2017 года

Автомобиль, в отличие от более поздних модельных годов, демонстрирует целую россыпь проблем. Самым заметным является наличие бензина в моторном масле уже на пробеге около 20 000 км.

Обычно, попадание топлива в масло авто с двигателем внутреннего сгорания является продуктом неполного сгорания. Однако некоторые водители сообщали об отсутствии решений в сервисных центрах Honda, кроме более частой проверки и замены масла. И это лишь часть 525 жалоб, которые владельцы подали в NHTSA.

В результате Car Complaints наградили модель 2017 года значком "Опасайтесь поломки", который обычно выдают автомобилям с непропорционально большим количеством регулярных проблем.

Какой подержанный Honda Accord стоит купить

Более дешевая альтернатива Lexus: лучший подержанный кроссовер

CR-V 2015 года

Honda CR-V 2015 года имеет сотни жалоб владельцев на проблемы с двигателем. Но в отличие от склонности модели 2017 года к попаданию бензина в моторное масло, большинство этих жалоб касались чрезмерной вибрации.

В целом, на модель 2015 года подана 281 жалоба NHTSA относительно вибрации и детонации. Как и авто 2017 года она получила страшный значок "Опасайтесь поломки".

Недостатки подержанных кроссоверов Honda HR-V

Стоит ли купить подержанный Honda Pilot

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
