Найгірші кросовери Honda CR-V з пробігом

2017 Honda CR-V Фото: Honda

Популярний кросовер Honda CR-V з пробігом не завжди є надійним вибором. Два відносно недавніх модельних роки мають сотні скарг власників на роботу двигуна та інші дратівливі проблеми.

Про це написав Motor Biscuit.

Реклама

Читайте також:

CR-V 2017 року

Автомобіль, на відміну від пізніших модельних років, демонструє цілу розсип проблем. Найпомітнішим є наявність бензину у моторній оливі вже на пробігу близько 20 000 км.

Зазвичай, потрапляння палива в оливу авто з двигуном внутрішнього згоряння є продуктом неповного згоряння. Однак деякі водії повідомляли про відсутність рішень у сервісних центрах Honda, окрім частішої перевірки та заміни оливи. І це лише частина 525 скарг, які власники подали до NHTSA.

В результаті, Car Complaints нагородили модель 2017 року значком "Остерігайтеся поломки", який зазвичай видають автомобілям з непропорційно великою кількістю регулярних проблем.

Також читайте:

Який вживаний Honda Accord варто купити

Дешевша альтернатива Lexus: найкращий вживаний кросовер

CR-V 2015 року

Honda CR-V 2015 року має сотні скарг власників на проблеми з двигуном. Але на відміну від схильності моделі 2017 року до потрапляння бензину в моторну оливу, більшість цих скарг стосувалися надмірної вібрації.

Загалом, на модель 2015 року подано 281 скаргу NHTSA щодо вібрації та детонації. Як і авто 2017 року вона отримала страшний значок "Остерігайтеся поломки".

Також читайте:

Недоліки вживаних кросоверів Honda HR-V

Чи варто купити вживаний Honda Pilot