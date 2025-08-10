Найгірші кросовери Honda CR-V з пробігом

Два найгірших кросовери Honda CR-V з пробігом
Популярний кросовер Honda CR-V з пробігом не завжди є надійним вибором. Два відносно недавніх модельних роки мають сотні скарг власників на роботу двигуна та інші дратівливі проблеми.
Про це написав Motor Biscuit.
CR-V 2017 року
Автомобіль, на відміну від пізніших модельних років, демонструє цілу розсип проблем. Найпомітнішим є наявність бензину у моторній оливі вже на пробігу близько 20 000 км.
Зазвичай, потрапляння палива в оливу авто з двигуном внутрішнього згоряння є продуктом неповного згоряння. Однак деякі водії повідомляли про відсутність рішень у сервісних центрах Honda, окрім частішої перевірки та заміни оливи. І це лише частина 525 скарг, які власники подали до NHTSA.
В результаті, Car Complaints нагородили модель 2017 року значком "Остерігайтеся поломки", який зазвичай видають автомобілям з непропорційно великою кількістю регулярних проблем.
CR-V 2015 року
Honda CR-V 2015 року має сотні скарг власників на проблеми з двигуном. Але на відміну від схильності моделі 2017 року до потрапляння бензину в моторну оливу, більшість цих скарг стосувалися надмірної вібрації.
Загалом, на модель 2015 року подано 281 скаргу NHTSA щодо вібрації та детонації. Як і авто 2017 року вона отримала страшний значок "Остерігайтеся поломки".
