Кращі вживані моделі кросовера Honda CR-V

2013 Honda CR-V Фото: motortrend.com

Компактний кросовер Honda CR-V вважається надійнішою за середню моделлю та, згідно з дослідженням довговічності iSeeCars, має найбільші шанси у своєму класі протриматися понад 400 000 км. Перші випуски автомобіля вважаються найнадійнішими, однак зараз вони вже досить старі, тож найкращим вибором буде добре обслугована модель четвертого покоління — вона не має явних проблем та все ще сучасна.

Про це написав Car Buzz.

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Друге покоління (2002-2006)

Авто має жорстке шасі та 2,4-літровий 4-циліндровий двигун. Доступні механічні та автоматичні коробки передач. У 2002 році модель відкликалася 16 разів, переважно через подушки безпеки Takata. Поширені проблеми: травми через повітряну подушку, ризики з трансмісією та витоки оливи.

Якщо припустити, що подушки безпеки були перевірені, а автомобіль має гарну історію обслуговування, друге покоління — надійні машини. Зокрема, авто 2006 року вважається одним з найкращих CR-V.

Перше покоління (1997-2001)

Випущене понад 20 років тому, покоління стало стандартом для компактних кросоверів. Надійне, але через вік це авто потребує уважності при покупці.

У нього були незначні відкликання та певні проблеми: витоки оливи, несправна масляна помпа, слабка прокладка головки та продуті радіатори. Рівень надійності чотирициліндрового двигуна B20 залежить від дотримання графіка обслуговування. Загалом, простота конструкції цих автомобілів знижує ймовірність виникнення складних проблем.

Четверте покоління (2012-2016)

Було представлене з 2,4-літровим 4-циліндровим двигуном та 5-ступеневою автоматичною коробкою передач, але згодом з’явилася версія з прямим уприскуванням та варіатором. Цю модель хвалили за плавність ходу, хорошу паливну економічність та просторий салон. Поширені проблеми включають вібрацію оновленого двигуна, заблокований нагрівач та проблеми з передачею.

Попри деякі неприємності, модель 2013 року має високий рейтинг якості від JD Power — 83 балів зі 100. Четверте покоління залишається сучасним та може служити багато років, якщо його добре обслуговують.

П'яте покоління (2017-2022)

Має найбільшу кількість скарг на сайті NHTSA, а рейтинг якості та надійності від JD Power впав до 70 балів зі 100. Поширені проблеми включають високий рівень бензину в моторній оливі, зупинки на ходу та проблеми з системою уникнення лобового зіткнення. Проблеми посилилися з появою нового 1,5-літрового турбодвигуна. Найвищий рейтинг якості для цього покоління — 84/100 (модель 2020 року).

Третє покоління (2007-2011)

Має проблеми: небажане прискорення при гальмуванні, надмірна витрата оливи, негаразди з рульовим керуванням, задній важіль може від'єднатися через корозію рами та надмірні обороти двигуна під час гальмування.

Це найбільш ненадійне покоління. Фахівці рекомендують дуже уважно та прискіпливо перевіряти автомобіль перед покупкою, скільки б грошей за нього не просили.

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