Лучшие подержанные модели кроссовера Honda CR-V

2013 Honda CR-V Фото: motortrend.com

Компактный кроссовер Honda CR-V считается надежнее средней модели и, согласно исследованию долговечности iSeeCars, имеет наибольшие шансы в своем классе продержаться более 400 000 км. Первые выпуски автомобиля считаются самыми надежными, однако сейчас они уже достаточно старые, поэтому лучшим выбором будет хорошо обслуженная модель четвертого поколения — она не имеет явных проблем и все еще современная.

Об этом написал Car Buzz.

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Второе поколение (2002-2006)

Авто имеет жесткое шасси и 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель. Доступны механические и автоматические коробки передач. В 2002 году модель отзывалась 16 раз, преимущественно из-за подушек безопасности Takata. Распространенные проблемы: травмы из-за воздушной подушки, риски с трансмиссией и утечки масла.

Если предположить, что подушки безопасности были проверены, а автомобиль имеет хорошую историю обслуживания, второе поколение — надежные машины. В частности, авто 2006 года считается одним из лучших CR-V.

Первое поколение (1997-2001)

Выпущенное более 20 лет назад, поколение стало стандартом для компактных кроссоверов. Надежное, но из-за возраста это авто требует внимательности при покупке.

У него были незначительные отзывы и определенные проблемы: утечки масла, неисправный масляный насос, слабая прокладка головки и продутые радиаторы. Уровень надежности четырехцилиндрового двигателя B20 зависит от соблюдения графика обслуживания. В целом, простота конструкции этих автомобилей снижает вероятность возникновения сложных проблем.

Четвертое поколение (2012-2016)

Было представлено с 2,4-литровым 4-цилиндровым двигателем и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, но впоследствии появилась версия с прямым впрыском и вариатором. Эту модель хвалили за плавность хода, хорошую топливную экономичность и просторный салон. Распространенные проблемы включают вибрацию обновленного двигателя, заблокированный нагреватель и проблемы с передачей.

Несмотря на некоторые неприятности, модель 2013 года имеет высокий рейтинг качества от JD Power — 83 балла из 100. Четвертое поколение остается современным и может служить много лет, если его хорошо обслуживают.

Пятое поколение (2017-2022)

Имеет наибольшее количество жалоб на сайте NHTSA, а рейтинг качества и надежности от JD Power упал до 70 баллов из 100. Распространенные проблемы включают высокий уровень бензина в моторном масле, остановки на ходу и проблемы с системой избежания лобового столкновения. Проблемы усилились с появлением нового 1,5-литрового турбодвигателя. Самый высокий рейтинг качества для этого поколения — 84/100 (модель 2020 года).

Третье поколение (2007-2011)

Имеет проблемы: нежелательное ускорение при торможении, чрезмерный расход масла, проблемы с рулевым управлением, задний рычаг может отсоединиться из-за коррозии рамы и чрезмерные обороты двигателя при торможении.

Это самое ненадежное поколение. Специалисты рекомендуют очень внимательно и придирчиво проверять автомобиль перед покупкой, сколько бы денег за него не просили.

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