Яке вживане авто важко зламати: порада механіка

Кенні, відомий американський автодилер з багаторічним досвідом та понад 100 000 підписників у TikTok (@kennycompcars), поділився своїми міркуваннями щодо вибору надійного вживаного автомобіля. На своєму майданчику в Сейлемі, штат Вірджинія, він демонструє модель, яку вважає однією з найкращих, навіть попри її поважний вік та значний пробіг.

Надійні механізми

Кенні говорить про 16-річну Honda Civic 2009 року з пробігом 400 700 км. Попри такі цифри на одометрі, він стверджує, що автомобіль їде чудово та має справний кондиціонер.

Коли дилер придбав цей Civic, єдиною проблемою був моторчик переднього правого склопідіймача. Ця поломка легко усувається, а потрібна запчастина обійшлася йому лише у 20 доларів. Після цього дрібного ремонту, за словами Кенні, "в машині все працює".

Honda Civic восьмого покоління (2006–2011) здобула репутацію завдяки своїй довговічності. Модель оснащена простим 1,8-літровим двигуном R18A1. Він не має турбонаддуву чи безпосереднього впорскування, а для його обслуговування достатньо регулярної заміни оливи. Важливою перевагою є використання ланцюга замість ременя ГРМ, що усуває потребу в його дорогій заміні. Багато власників повідомляють, що цей двигун без проблем долає позначку в 480 000 кілометрів.

5-ступенева автоматична коробка передач у більшості моделей також зарекомендувала себе як довговічна та надійна, хоча й не ідеально плавна. На відміну від ранніх моделей Civic, версія 2009 року уникла проблем з трансмісією.

Важливіше за одометр

До 2009 року Honda виправила більшість недоліків, які виникли після редизайну 2006 року, зокрема проблеми з розтріскуванням панелей приладів та відшаровуванням фарби. Хоча деякі з цих проблем могли траплятися й у пізніших моделях, їх було значно менше. Механічна частина залишалася бездоганною.

Інтер'єр автомобіля, хоча й простий, мав вигляд кращий, ніж у багатьох дешевих компактних автомобілів того часу. Продумане компонування та відмінна оглядовість роблять цей Civic зручним у користуванні.

Навіть із пробігом 400 700 кілометрів, Honda Civic 2009 року може прослужити ще довго, якщо її належно обслуговували. Регулярна заміна мастила та трансмісійної рідини, а також регулювання клапанів є важливішими за показники одометра.

При виборі такого автомобіля варто звертати увагу на записи про технічне обслуговування. Якщо машина пройшла перевірку на викиди та працює стабільно, вона все ще має цінність.

