Опасный дефект подержанных авто из Германии: предупреждение механика

Продажа подержанных автомобилей. Фото: romania-insider.com

Украинцы часто ищут подержанные автомобили в Германии, ведь этот авторынок является крупнейшим в Европе и предлагает модели с лучшим оборудованием и по более низким ценам. Впрочем, механик предупредил о серьезной проблеме, которая может возникнуть с импортированным транспортным средством.

Об этом сообщил 20minutos.

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Испанский механик Хуан Хосе, известный в TikTok своими советами, предостерегает от поспешных решений. По его словам, некоторые автомобили, особенно импортированные из Германии, могут иметь серьезные проблемы с ржавчиной, которые не видны с первого взгляда.

Хуан Хосе отмечает "ржавчину под краской", которая часто встречается на авто, эксплуатировавшихся в странах с суровым климатом. Там для борьбы со снегом и льдом активно используют соль, которая является главным врагом для кузова машины. Она разъедает металл, вызывая коррозию, которая сначала может быть незаметной под слоем краски, но со временем превращается в серьезную проблему. Механик советует быть особенно осторожными с автомобилями, прибывшими из Германии, ведь они часто имеют такие повреждения.

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Большая опасность

Особое внимание Хуан Хосе призывает уделить осмотру днища автомобиля.

"Невнимательный покупатель может упустить серьезный дефект шасси, что может сделать транспортное средство опасным", — говорит специалист.

Ржавчина на раме или других важных элементах шасси может привести к ослаблению конструкции, что во время движения может обернуться трагедией. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно осмотреть автомобиль снизу, чтобы убедиться в отсутствии коррозии.

Эта проблема, отмечает Хуан Хосе, касается прежде всего брендов, которые широко представлены на рынке подержанных авто в Германии: BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen и Audi. Доступность и широкий ассортимент делают их привлекательными для импорта, однако покупатель должен помнить о потенциальных рисках, связанных с коррозией.

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