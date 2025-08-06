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Головна Авто Механік назвав небезпечний дефект вживаних авто з Німеччини

Механік назвав небезпечний дефект вживаних авто з Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 06:45
Небезпечний дефект вживаних авто з Німеччини: попередження механіка
Продаж вживаних автомобілів. Фото: romania-insider.com

Українці часто шукають вживані автомобілі в Німеччині, адже цей авторинок є найбільшим в Європі та пропонує моделі з кращим обладнанням та за нижчими цінами. Втім, механік попередив про серйозну проблему, яка може виникнути з імпортованим транспортним засобом.

Про це повідомив 20minutos.

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Головна проблема

Іспанський механік Хуан Хосе, відомий у TikTok своїми порадами, застерігає від поспішних рішень. За його словами, деякі автомобілі, особливо імпортовані з Німеччини, можуть мати серйозні проблеми з іржею, які не видно з першого погляду.

Хуан Хосе наголошує на "іржі під фарбою", яка часто зустрічається на авто, що експлуатувалися в країнах з суворим кліматом. Там для боротьби зі снігом та льодом активно використовують сіль, яка є головним ворогом для кузова машини. Вона роз'їдає метал, спричиняючи корозію, що спочатку може бути непомітною під шаром фарби, але з часом перетворюється на серйозну проблему. Механік радить бути особливо обережними з автомобілями, які прибули з Німеччини, адже вони часто мають такі пошкодження.

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Велика небезпека

Особливу увагу Хуан Хосе закликає приділити огляду днища автомобіля.

"Неуважний покупець може проґавити серйозний дефект шасі, що може зробити транспортний засіб небезпечним", — каже фахівець.

Іржа на рамі чи інших важливих елементах шасі може призвести до ослаблення конструкції, що під час руху може обернутися трагедією. Тому перед покупкою необхідно ретельно оглянути автомобіль знизу, щоб переконатися у відсутності корозії.

Ця проблема, зазначає Хуан Хосе, стосується насамперед брендів, які широко представлені на ринку вживаних авто в Німеччині: BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen та Audi. Доступність та широкий асортимент роблять їх привабливими для імпорту, однак покупець мусить пам’ятати про потенційні ризики, пов’язані з корозією.

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Німеччина авто проблеми автомобіль небезпека вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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