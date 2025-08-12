Видео
Главная Авто Лучший из худших — какой подержанный Jeep самый надежный

Лучший из худших — какой подержанный Jeep самый надежный

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:30
Какой подержанный Jeep считается самым надежным
2020 Jeep Cherokee Фото: Jeep

Автомобили Jeep имеют не лучшую репутацию — Consumer Reports утверждает, что это один из наименее надежных автомобильных брендов, он лучше только GMC, Cadillac и Rivian, который занимает последнее место. Впрочем, для фанатов бренда есть выход — Jeep Cherokee, который получил рейтинги выше, чем Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer, Wrangler, Grand Cherokee и ряд других.

Об этом написал Jalopnik.

Читайте также:

Лучшие модели

Jeep Cherokee KL (2013-2023) пятого поколения имеют солидные внедорожные качества, хорошие буксировочные способности и отличные ходовые качества.

По данным JD Power, лучшим является Cherokee 2020 года, который предлагает отличный рейтинг надежности 87 из 100. Модель 2021 года имеет показатель 85/100, а авто 2018 года следует за ней с 84/100. Машины 2016, 2017 и 2019 годов считаются средними с точки зрения надежности с показателями выше 70, тогда как Cherokee 2014 и 2015 годов получили одни из худших оценок среди моделей пятого поколения — 65 и 63 соответственно. Автомобили 2022 и 2023 годов по надежности не оценивались, но на них водители пока не жаловались.

Также читайте:

Механик назвал популярные подержанные авто, которые не стоит покупать

Почему в Украине резко вырос спрос на авто из США

Самые проблемные Cherokee KL

Водители на Car Complaints сходятся во мнении, что модели 2014 и 2015 годов являются наиболее проблемными в целом, причем больше всего жалоб имеет Cherokee 2014 года. Также владельцы называют авто 2019 года наименее надежным в поколении KL, ссылаясь на более высокую стоимость ремонта и склонность к возникновению неисправностей при меньшем пробеге.

Также читайте:

Автомобили, которые лучше покупать только подержанными

Американцы назвали самые ненадежные авто из США

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
