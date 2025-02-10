Три важных предостережения перед покупкой подержанного Jeep Cherokee

2019 Jeep Cherokee. Фото: caranddriver.com

Среднеразмерный кроссовер Jeep Cherokee не такой крепкий, как Jeep Wrangler, но он многое предлагает водителям. Подержанный Cherokee может быть удачным приобретением, но перед ним стоит узнать о модели больше — от отзывов автомобиля до проблем с трансмиссией.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Лучшие Cherokee

Одна из лучших моделей — Jeep Cherokee 2019 года. Исследовательская компания J.D. Power поставила ей 81 балл из 100, что считается средним показателем качества и надежности. Также водители хвалят за надежность модель 2013 года. Как и автомобиль 2019 года, она имеет сравнительно мало отзывов. Но Cherokee 2013 года может иметь большой пробег, что означает большую вероятность проблем.

Распространенные проблемы Cherokee

Для подержанных Cherokee проблемы с трансмиссией являются обычным явлением. Кроме того, следует обратить внимание на электрооборудование, двигатель и подвеску. Среди самых проблемных моделей — автомобили 2005, 2011 и 2012 годов.

Сколько служит Cherokee

Средний Cherokee легко прослужит более 320 000 км пробега при условии надлежащего обслуживания. Конечно, бывают исключения, как в лучшую, так и в худшую сторону. В целом, срок службы подержанного Jeep Cherokee будет зависеть от предыдущих владельцев и того, как они ухаживали за кроссовером.

Ранее эксперты назвали две худшие модели популярного в Украине джипа. Также мы писали о самых популярных кроссоверах в Украине и мире.