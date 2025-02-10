Три важливі застереження перед купівлею вживаного Jeep Cherokee

2019 Jeep Cherokee. Фото: caranddriver.com

Середньорозмірний кросовер Jeep Cherokee не такий міцний, як Jeep Wrangler, але він багато чого пропонує водіям. Вживаний Cherokee може бути вдалим придбанням, але перед тим варто знати про модель більше — від відкликань автомобіля до проблем з трансмісією.

Про це написав Motor Biscuit.

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Найкращі Cherokee

Одна з найкращих моделей — Jeep Cherokee 2019 року. Дослідницька компанія J.D. Power поставила їй 81 бал зі 100, що вважається середнім показником якості та надійності. Також водії хвалять за надійність модель 2013 року. Як й автомобіль 2019 року, вона має порівняно мало відкликань. Але Cherokee 2013 року може мати великий пробіг, що означає більшу ймовірність проблем.

Поширені проблеми Cherokee

Для вживаних Cherokee проблеми з трансмісією є звичайним явищем. Крім того, слід звернути увагу на електрику, двигун та підвіску. Серед найпроблемніших моделей — автомобілі 2005, 2011 та 2012 років.

Скільки служить Cherokee

Середній Cherokee легко прослужить понад 320 000 км пробігу за умови належного обслуговування. Звичайно, бувають винятки, як на краще, так й на гірше. В цілому, термін служби вживаного Jeep Cherokee буде залежати від попередніх власників й того, як вони доглядали за кросовером.

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