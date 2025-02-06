Дві найгірші версії популярного джипа в Україні

2018 Jeep Compass. Фото: caranddriver.com

Недорогий Jeep Compass є непоганим варіантом для купівлі вживаного автомобіля. Але важливо знати, які моделі нічого, окрім головного болю не принесуть майбутньому власнику.

Про це написав Slash Gear.

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У цієї моделі важіль керування (який з’єднує рульовий шарнір колеса з рамою) часто ламається, що може призводити до втрати контролю над машиною. Деякі власники повідомляли про проблеми навіть після заміни деталей. Поєднайте це з численними повідомленнями про несправності електрики та корозію підрамника, й ви точно захочете пропустити цей неспокійний модельний рік.

2018 Jeep Compass

Найпоширенішим клопотом для водіїв цієї моделі було незрозуміле вимикання двигуна під час руху. Один з власників розповів, що на дорозі двигун Compass заглух та при цьому спрацювало екстрене гальмо, ледь не спричинивши зіткнення з автомобілем позаду.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) має 840 скарг на повнопривідний Compass 2018 року, й переважна більшість з них стосуються двигуна.

Раніше ми писали, що у рейтингу надійності автомобілів сім з 10 моделей представляють одного виробника. Також експерти назвали три найгірші авто 2025 року, ціна яких не відповідає якості.