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Найкращі вживані авто до 10 000 доларів в Україні у 2025 році

13 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживані авто до 10 000 доларів в Україні у 2025 році — які найкращі для купівлі
Volvo S60. Фото: infocar.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У 2025 році в Україні можна купити практичні надійні вживані автомобілі за 10 000 доларів, які досі морально не застаріли та ще довго будуть актуальними. Звичайно, якихось неймовірних комплектацій за таку суму знайти не вдасться, але це будуть гарні авто під більшість потреб власників. 

Про це розповів на своєму YouTube-каналі відомий автоексперт Юра Горячий.

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Volvo S60 та V60

Volvo V60 Cross Country (SPA).
Volvo V60. Фото: wikipedia.org

Volvo S60 — середньорозмірний 4-дверний седан преміумкласу. Модель S60 вийшла у 2000 році та стала першою машиною, яка зійшла з конвеєра у XXI столітті. З 2010 року випускається модель другого покоління.

Volvo V60 — компактний універсал, споріднений з S60. Автомобіль випускається з 2010 року. Друге покоління вийшло у 2018 році на основі платформи Volvo Scalable Product Architecture. Обидва покоління мають варіант Cross Country зі збільшеним кліренсом.

Експерт звертає увагу на велику кількість двигунів на вибір — бензинових та дизельних. Також моделі мають варіанти з механічною, автоматичною та роботизованою трансмісіями. 

"Ці машини мають класичний фірмовий дизайн Volvo. Навіть дорестайлінгові моделі будуть актуальними ще протягом кількох років, адже шведська компанія навчилася робити такий дизайн, який не старіє. Також дуже важливо, що автомобілі стійкі до корозії", — підкреслює автоексперт.

Також автоексперт рекомендує вживані авто до 10 000 доларів:

  1. Audi A6 C6
  2. Jeep Compass
  3. Honda Insight (гібрид)
  4. Peugeot 308
  5. Honda CR-V (3 покоління)
  6. Skoda Octavia A7 (в кузові до рестайлінгу)
  7. Volvo S40
  8. Volkswagen Jetta
  9. Mazda 3

Раніше ми писали, де в Україні можна купити вживаний автомобіль за 2900 доларів. Також експерт назвав найвигідніші вживані автомобілі.

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20:09 Інавгурація Трампа 2025 — дата, час та де дивитися

20:00 Догляд за батьками дружини — чи можлива відстрочка

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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