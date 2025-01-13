Авто б/у до 10 000 долларов в Украине в 2025 году — какие лучшие для покупки

Volvo S60. Фото: infocar.ua

В 2025 году в Украине можно купить практичные надежные подержанные автомобили за 10 000 долларов, которые до сих пор морально не устарели и еще долго будут актуальными. Конечно, каких-то невероятных комплектаций за такую сумму найти не удастся, но это будут хорошие авто под большинство потребностей владельцев.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале известный автоэксперт Юра Горячий.

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Volvo S60 и V60

Volvo V60. Фото: wikipedia.org

Volvo S60 — среднеразмерный 4-дверный седан премиум-класса. Модель S60 вышла в 2000 году и стала первой машиной, которая сошла с конвейера в XXI веке. С 2010 года выпускается модель второго поколения.

Volvo V60 — компактный универсал, родственный S60. Автомобиль выпускается с 2010 года. Второе поколение вышло в 2018 году на основе платформы Volvo Scalable Product Architecture. Оба поколения имеют вариант Cross Country с увеличенным клиренсом.

Эксперт обращает внимание на большое количество двигателей на выбор — бензиновых и дизельных. Также модели имеют варианты с механической, автоматической и роботизированной трансмиссиями.

"Эти машины имеют классический фирменный дизайн Volvo. Даже дорестайлинговые модели будут актуальными еще в течение нескольких лет, ведь шведская компания научилась делать дизайн, который не стареет. Также очень важно, что автомобили устойчивы к коррозии", — подчеркнул автоэксперт.

Также автоэксперт рекомендует подержанные авто до 10 000 долларов:

Audi A6 C6 Jeep Compass Honda Insight (гібрид) Peugeot 308 Honda CR-V (3 покоління) Skoda Octavia A7 (в кузові до рестайлінгу) Volvo S40 Volkswagen Jetta Mazda 3

Ранее мы писали, где в Украине можно купить подержанный автомобиль за 2900 долларов. Также эксперт назвал самые выгодные подержанные автомобили.