Авто б/у до 10 000 долларов в Украине в 2025 году — какие лучшие для покупки

Лучшие подержанные авто до 10 000 долларов в Украине в 2025 году
В 2025 году в Украине можно купить практичные надежные подержанные автомобили за 10 000 долларов, которые до сих пор морально не устарели и еще долго будут актуальными. Конечно, каких-то невероятных комплектаций за такую сумму найти не удастся, но это будут хорошие авто под большинство потребностей владельцев.
Об этом рассказал на своем YouTube-канале известный автоэксперт Юра Горячий.
Volvo S60 и V60
Volvo S60 — среднеразмерный 4-дверный седан премиум-класса. Модель S60 вышла в 2000 году и стала первой машиной, которая сошла с конвейера в XXI веке. С 2010 года выпускается модель второго поколения.
Volvo V60 — компактный универсал, родственный S60. Автомобиль выпускается с 2010 года. Второе поколение вышло в 2018 году на основе платформы Volvo Scalable Product Architecture. Оба поколения имеют вариант Cross Country с увеличенным клиренсом.
Эксперт обращает внимание на большое количество двигателей на выбор — бензиновых и дизельных. Также модели имеют варианты с механической, автоматической и роботизированной трансмиссиями.
"Эти машины имеют классический фирменный дизайн Volvo. Даже дорестайлинговые модели будут актуальными еще в течение нескольких лет, ведь шведская компания научилась делать дизайн, который не стареет. Также очень важно, что автомобили устойчивы к коррозии", — подчеркнул автоэксперт.
Также автоэксперт рекомендует подержанные авто до 10 000 долларов:
- Audi A6 C6
- Jeep Compass
- Honda Insight (гібрид)
- Peugeot 308
- Honda CR-V (3 покоління)
- Skoda Octavia A7 (в кузові до рестайлінгу)
- Volvo S40
- Volkswagen Jetta
- Mazda 3
Ранее мы писали, где в Украине можно купить подержанный автомобиль за 2900 долларов. Также эксперт назвал самые выгодные подержанные автомобили.
Читайте Новини.LIVE!