Две худшие версии популярного джипа в Украине

Названы две худшие модели популярного в Украине джипа
Недорогой Jeep Compass является неплохим вариантом для покупки подержанного автомобиля. Но важно знать, какие модели ничего, кроме головной боли не принесут будущему владельцу.
Об этом написал Slash Gear.
- 2007 Jeep Compass
У этой модели рычаг управления (который соединяет рулевой шарнир колеса с рамой) часто ломается, что может приводить к потере контроля над машиной. Некоторые владельцы сообщали о проблемах даже после замены деталей. Соедините это с многочисленными сообщениями о неисправностях электрики и коррозии подрамника, и вы точно захотите пропустить этот неспокойный модельный год.
- 2018 Jeep Compass
Самыми распространенными хлопотами для водителей этой модели было непонятное выключение двигателя во время движения. Один из владельцев рассказал, что на дороге двигатель Compass заглох и при этом сработал экстренный тормоз, едва не вызвав столкновение с автомобилем позади.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) имеет 840 жалоб на полноприводный Compass 2018 года, и подавляющее большинство из них касаются двигателя.
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