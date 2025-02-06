Две худшие версии популярного джипа в Украине

2018 Jeep Compass. Фото: caranddriver.com

Недорогой Jeep Compass является неплохим вариантом для покупки подержанного автомобиля. Но важно знать, какие модели ничего, кроме головной боли не принесут будущему владельцу.

Об этом написал Slash Gear.

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У этой модели рычаг управления (который соединяет рулевой шарнир колеса с рамой) часто ломается, что может приводить к потере контроля над машиной. Некоторые владельцы сообщали о проблемах даже после замены деталей. Соедините это с многочисленными сообщениями о неисправностях электрики и коррозии подрамника, и вы точно захотите пропустить этот неспокойный модельный год.

2018 Jeep Compass

Самыми распространенными хлопотами для водителей этой модели было непонятное выключение двигателя во время движения. Один из владельцев рассказал, что на дороге двигатель Compass заглох и при этом сработал экстренный тормоз, едва не вызвав столкновение с автомобилем позади.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) имеет 840 жалоб на полноприводный Compass 2018 года, и подавляющее большинство из них касаются двигателя.

Ранее мы писали, что в рейтинге надежности автомобилей семь из 10 моделей представляют одного производителя. Также эксперты назвали три худших авто 2025 года, цена которых не соответствует качеству.