Головна Авто Кращий з гірших — який вживаний Jeep найнадійніший

Кращий з гірших — який вживаний Jeep найнадійніший

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:30
Який вживаний Jeep вважається найнадійнішим
2020 Jeep Cherokee Фото: Jeep

Автомобілі Jeep мають не найкращу репутацію — Consumer Reports стверджує, що це один з найменш надійних автомобільних брендів, кращий лише за GMC, Cadillac та Rivian, що посідає останнє місце. Втім, для фанатів бренду є вихід — Jeep Cherokee, який отримав вищі рейтинги за Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer, Wrangler, Grand Cherokee та низку інших.

Про це написав Jalopnik.

Найкращі моделі

Jeep Cherokee KL (2013–2023) пʼятого покоління мають солідні позашляхові якості, гарні буксирувальні здібності та чудові ходові якості.

За даними JD Power, найкращим є Cherokee 2020 року, який пропонує чудовий рейтинг надійності 87 зі 100. Модель 2021 року має показник 85/100, а авто 2018 року йде за нею з 84/100. Машини 2016, 2017 та 2019 років вважаються середніми з погляду надійності з показниками вище 70, тоді як Cherokee 2014 та 2015 років отримали одні з найгірших оцінок серед моделей п'ятого покоління — 65 та 63 відповідно. Автомобілі 2022 та 2023 років за надійністю не оцінювалися, але на них водії поки що не скаржилися.

Механік назвав популярні вживані авто, які не варто купувати

Чому в Україні різко зріс попит на авто з США

Найпроблемніші Cherokee KL

Водії на Car Complaints сходяться на думці, що моделі 2014 та 2015 років є найбільш проблемними загалом, причому найбільше скарг має Cherokee 2014 року. Також власники називають авто 2019 року найменш надійним в поколінні KL, посилаючись на вищу вартість ремонту та схильність до виникнення несправностей при меншому пробігу.

Автомобілі, які краще купувати лише вживаними

Американці назвали найненадійніші авто із США

рейтинг авто проблеми поради автомобіль вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
