Выходит мощный электрокар на 3000 л.с.: китайцы снова удивили

2025 Yangwang U9 Track Edition Фото: drivingenthusiast.com.au

Согласно заявке, поданной в Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) КНР, китайская BYD готовится к запуску новой версии электрического суперкара Yangwang U9 Track Edition мощностью 3019 лошадиных сил. Ранее компания уже шокировала мир, выпустив предварительную версию автомобиля.

Об этом сообщил Electrek.

Основные характеристики

Когда автопроизводитель выпускает трековую версию автомобиля, он обычно вносит изменения в кузов для лучшей аэродинамики, добавления прижимной силы, а также часто оснащается более крупными тормозами. Но Yangwang U9 Track Edition получил гораздо больше.

Суперкар, оснащенный четырьмя усовершенствованными электродвигателями, может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,36 секунды.

В документе указано, что BYD обновил двигатели на каждом колесе на агрегаты мощностью 555 кВт (общая мощность 2220 кВт, 3019 л.с.).

Несколько особенностей

Стандартные функции:

20-дюймовые колеса с шинами 325/35 R20.

Карбоновая крыша.

Большое фиксированное заднее крыло из углеродного волокна.

Задний диффузор с регулируемыми лопастями для оптимизации аэродинамики.

Дополнительные аэродинамические детали:

Стандартный или улучшенный передний сплиттер из углеродного волокна.

Электрическое заднее крыло.

Многие характеристики не включены в документацию MIIT. Поэтому будет интересно увидеть, когда официально BYD покажет, какой производительности суперкар может достичь на самом деле.

