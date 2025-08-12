Видео
Главная Авто Китайцы выпускают сверхмощный электромобиль на 3000 л.с.

Китайцы выпускают сверхмощный электромобиль на 3000 л.с.

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 06:00
Выходит мощный электрокар на 3000 л.с.: китайцы снова удивили
2025 Yangwang U9 Track Edition Фото: drivingenthusiast.com.au

Согласно заявке, поданной в Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) КНР, китайская BYD готовится к запуску новой версии электрического суперкара Yangwang U9 Track Edition мощностью 3019 лошадиных сил. Ранее компания уже шокировала мир, выпустив предварительную версию автомобиля.

Об этом сообщил Electrek.

Основные характеристики

Когда автопроизводитель выпускает трековую версию автомобиля, он обычно вносит изменения в кузов для лучшей аэродинамики, добавления прижимной силы, а также часто оснащается более крупными тормозами. Но Yangwang U9 Track Edition получил гораздо больше.

Суперкар, оснащенный четырьмя усовершенствованными электродвигателями, может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,36 секунды.

В документе указано, что BYD обновил двигатели на каждом колесе на агрегаты мощностью 555 кВт (общая мощность 2220 кВт, 3019 л.с.).

Почему батареи электрокаров BYD не загораются в случае аварии

Лучшие бюджетные электромобили по цене до 20 000 долларов

Несколько особенностей

Стандартные функции:

  • 20-дюймовые колеса с шинами 325/35 R20.
  • Карбоновая крыша.
  • Большое фиксированное заднее крыло из углеродного волокна.
  • Задний диффузор с регулируемыми лопастями для оптимизации аэродинамики.

Дополнительные аэродинамические детали:

  • Стандартный или улучшенный передний сплиттер из углеродного волокна.
  • Электрическое заднее крыло.

Многие характеристики не включены в документацию MIIT. Поэтому будет интересно увидеть, когда официально BYD покажет, какой производительности суперкар может достичь на самом деле.

Китай придумал хитрый способ увеличить продажи авто в Европе

Цены на электромобили и авто с ДВС почти сравнялись

Китай авто электрокары автомобиль суперкар електромобиль
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
