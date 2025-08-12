Відео
Головна Авто Китайці випускають надпотужний електромобіль на 3000 к.с.

Китайці випускають надпотужний електромобіль на 3000 к.с.

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 06:00
Виходить потужний електрокар на 3000 к.с.: китайці знову здивували
2025 Yangwang U9 Track Edition Фото: drivingenthusiast.com.au

Згідно з заявкою, поданою до Міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT) КНР, китайська BYD готується до запуску нової версії електричного суперкара Yangwang U9 Track Edition потужністю 3019 кінських сил. Раніше компанія вже шокувала світ, випустивши попередню версію автомобіля.

Про це повідомив Electrek.

Основні характеристики

Коли автовиробник випускає трекову версію автомобіля, він зазвичай вносить зміни в кузов для кращої аеродинаміки, додавання притискної сили, а також часто оснащується більшими гальмами. Але Yangwang U9 Track Edition отримав набагато більше.

Суперкар, оснащений чотирма вдосконаленими електродвигунами, може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,36 секунди.

У документі зазначено, що BYD оновив двигуни на кожному колесі на агрегати потужністю 555 кВт (загальна потужність 2220 кВт, 3019 к.с.).

Кілька особливостей

Стандартні функції:

  • 20-дюймові колеса з шинами 325/35 R20.
  • Карбоновий дах.
  • Велике фіксоване заднє крило з вуглецевого волокна.
  • Задній дифузор з регульованими лопатями для оптимізації аеродинаміки.

Додаткові аеродинамічні деталі:

  • Стандартний або покращений передній сплітер з вуглецевого волокна.
  • Електричне заднє крило.

Багато характеристик продуктивності не включені до документації MIIT. Тому буде цікаво побачити, коли офіційно BYD покаже, якої продуктивності суперкар може досягти насправді.

Китай авто електрокари автомобіль суперкар електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
