Какой рисунок протектора автомобильных шин подходит лучше

Автомобильные покрышки. Фото: freepik.com

Чтобы максимально увеличить пробег автомобильных шин, следует знать, чем отличается эксплуатация протекторов с разными рисунками: симметричным, асимметричным и направленным. Ведь каждый из них предназначен для разных целей.

Об этом написал Jalopnik.

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Ребра. Приподнятые участки протектора, которые обеспечивают сцепление в середине шины.

Приподнятые участки протектора, которые обеспечивают сцепление в середине шины. Блоки. Расположены по всей шине и предназначены для дальнейшего увеличения сцепления, а также улучшения устойчивости, ускорения и торможения.

Расположены по всей шине и предназначены для дальнейшего увеличения сцепления, а также улучшения устойчивости, ускорения и торможения. Канавки. Линии между ребрами, проходящие по окружности шины и помогающие выводить влагу, сохраняя при этом гибкость блоков протектора.

Линии между ребрами, проходящие по окружности шины и помогающие выводить влагу, сохраняя при этом гибкость блоков протектора. Ламели. Небольшие прорези на блоках протектора и ребрах, которые улучшают сцепление и отвод влаги.

Симметричный протектор

Ребра на симметричном протекторе шины имеют одинаковый рисунок с обеих сторон. Благодаря хорошим, широким блокам протектора, симметричный рисунок шины обеспечивает плавную езду с минимальным шумом, хорошее сцепление и оптимизированную топливную эффективность.

Симметричный рисунок шины идеально подходит для ежедневного вождения, но не предназначен для высокопроизводительных применений. Имея меньшее количество ламелей, они не так сопротивляются влажным условиям и аквапланированию, как асимметричные или однонаправленные шины.

Но шины с симметричным рисунком можно свободно менять между собой и поворачивать в любом направлении, чтобы помочь покрышкам изнашиваться более равномерно, что является большим плюсом.

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Направленный протектор

Такие шины легко узнать, ведь они имеют стреловидный рисунок, который указывает направление движения. Направленные покрышки предназначены для скоростной езды, но также прекрасно справляются с мокрыми или сухими дорожными условиями.

Они имеют блоки протектора и ламели, которые эффективнее отводят воду, чем симметричные шины. Однако направленные шины можно менять только спереди назад — они не могут менять стороны.

Асимметричный протектор

Шины имеют четкий рисунок на внутренней и внешней половинах ребер протектора. Часто имея большие ребра и блоки протектора, эти шины обычно обеспечивают улучшенную управляемость и устойчивость на поворотах. Форма блоков протектора и многочисленные ламели обеспечивают хорошее сцепление с дорогой во влажных условиях и делают их менее склонными к аквапланированию.

Некоторые покрышки похожи на направленные шины тем, что они специально разработаны для правой или левой стороны автомобиля, хотя другие можно менять местами во время ротации, если внешняя боковина расположена правильно.

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