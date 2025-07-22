Який малюнок протектора автомобільних шин підходить краще

Автомобільні покришки. Фото: freepik.com

Щоб максимально збільшити пробіг автомобільних шин, слід знати чим відрізняється експлуатація протекторів з різними малюнками: симетричним, асиметричним та спрямованим. Адже кожен з них призначений для різних цілей.

Про це написав Jalopnik.

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Ребра. Підняті ділянки протектора, які забезпечують зчеплення в середині шини.

Підняті ділянки протектора, які забезпечують зчеплення в середині шини. Блоки. Розташовані по всій шині та призначені для подальшого збільшення зчеплення, а також покращення стійкості, прискорення та гальмування.

Розташовані по всій шині та призначені для подальшого збільшення зчеплення, а також покращення стійкості, прискорення та гальмування. Канавки. Лінії між ребрами, що проходять по колу шини та допомагають виводити вологу, зберігаючи при цьому гнучкість блоків протектора.

Лінії між ребрами, що проходять по колу шини та допомагають виводити вологу, зберігаючи при цьому гнучкість блоків протектора. Ламелі. Невеликі прорізи на блоках протектора та ребрах, які покращують зчеплення та відведення вологи.

Симетричний протектор

Ребра на симетричному протекторі шини мають однаковий малюнок з обох боків. Завдяки гарним, широким блокам протектора, симетричний малюнок шини забезпечує плавну їзду з мінімальним шумом, гарне зчеплення та оптимізовану паливну ефективність.

Симетричний малюнок шини ідеально підходить для щоденного водіння, але не призначений для високопродуктивних застосувань. Маючи меншу кількість ламелей, вони не так опираються вологим умовам та акваплануванню, як асиметричні або односпрямовані шини.

Але шини з симетричним малюнком можна вільно міняти між собою та повертати в будь-якому напрямку, щоб допомогти покришкам зношуватися рівномірніше, що є великим плюсом.

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Спрямований протектор

Такі шини легко впізнати, адже вони мають стрілоподібний малюнок, який вказує напрямок руху. Спрямовані покришки призначені для швидкісної їзди, але також чудово справляються з мокрими або сухими дорожніми умовами.

Вони мають блоки протектора та ламелі, які ефективніше відводять воду, ніж симетричні шини. Однак, спрямовані шини можна міняти лише спереду назад — вони не можуть змінювати сторони.

Асиметричний протектор

Шини мають чіткий малюнок на внутрішній та зовнішній половинах ребер протектора. Часто маючи більші ребра та блоки протектора, ці шини зазвичай забезпечують покращену керованість та стійкість на поворотах. Форма блоків протектора та численні ламелі забезпечують гарне зчеплення з дорогою у вологих умовах та роблять їх менш схильними до аквапланування.

Деякі покришки схожі на спрямовані шини тим, що вони спеціально розроблені для правої або лівої сторони автомобіля, хоча інші можна міняти місцями під час ротації, якщо зовнішня боковина розташована правильно.

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