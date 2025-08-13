Видео
Главная Авто Какие ремонты электромобилей Tesla самые дорогие

Какие ремонты электромобилей Tesla самые дорогие

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 15:20
Десять самых дорогих ремонтов электромобилей Tesla
Ремонт Tesla. Фото: earthlingauto.com

Для многих водителей электрокары Tesla являются вершиной автомобильного совершенства. Впрочем, они нуждаются в техническом обслуживании, как и любая другая машина, а некоторые из ремонтных работ могут поставить под угрозу финансовое благополучие владельца.

Об этом написал Finance Buzz.

Реклама
Читайте также:

Аккумуляторная батарея

Самым дорогим компонентом любого электромобиля является аккумулятор. Литий-ионные батареи Tesla обычно служат 10-20 лет, но их замена будет стоить от 5000 до 20 000 долларов.

Сенсорный экран

Большой центральный экран Tesla, который является одновременно информационно-развлекательной системой и панелью управления, имеет высокую стоимость. Его ремонт может стоить около 1300 долларов.

Пневматическая подвеска

После 80 000-100 000 км пробега пневматическая подвеска может потребовать обслуживания или замены. В зависимости от модели, стоимость такого ремонта может составлять от 1500 до 5000 долларов.

Приводной блок

Этот компонент преобразует энергию аккумулятора в механическую, которая двигает колеса. Его ремонт или замена может обойтись от 1200 до 3500 долларов, а иногда и дороже, особенно если требуется замена подшипника.

Лобовое стекло

Стекло Tesla оснащено многочисленными датчиками. Его замена требует не только установки специального стекла, но и перекалибровки датчиков, что приводит к высокой стоимости — от 575 до 3400 долларов.

Также читайте:

Ремонт по цене нового авто ДВС: когда надо менять аккумулятор в электромобиле

Армия США использует Tesla Cybertruck, но не так, как мечтал Маск

Шины

Tesla использует специальные шины, разработанные с учетом большого веса и конструктивных особенностей электромобилей. Это делает их более дорогими и сложными в замене. Стоимость одной шины может превышать 300-400 долларов.

Обогреватель

Выход из строя клапана управления обогревателем может стоить от 500 долларов, а другие проблемы с системой отопления могут достигать 1800 долларов.

Автопилот

Если компьютер автопилота выходит из строя, особенно после обновления программного обеспечения, его замена может стоить около 2600 долларов.

Порт зарядки

Неисправность зарядного порта делает автомобиль невозможным для использования. Стоимость замены самого порта составляет около 400 долларов, не учитывая цену запчастей.

Дверные ручки

Выдвижные дверные ручки, которые являются частью дизайна Tesla, могут ломаться, не выдвигаясь или не закрываясь. Ремонт может стоить более 1000 долларов, в зависимости от сложности поломки.

Также читайте:

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Можно ли самостоятельно заменить аккумулятор электромобиля

Реклама
Реклама
Реклама
