Какова вероятность замены аккумулятора в подержанном электрокаре — исследование

Замена аккумулятора на электромобиле. Фото: bloomberg.com

Срок службы батареи является большим вопросом для покупателей подержанных электромобилей, ведь литий-ионные аккумуляторы могут составлять до 30-50% стоимости авто. Команда ученых Recurrent Auto проанализировала 20 000 электрокаров, обнаружив частоту и причины замены аккумуляторов.

Исследование опубликовано на сайте компании.

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Наибольшее количество замен аккумуляторов приходится на электромобили первого поколения — сейчас этим авто 14 лет.

С 2015 года средние размеры аккумуляторов выросли на 122%, то есть батареи сейчас могут тратить больше емкости, прежде чем их нужно будет заменить.

Также вместе с усовершенствованием систем управления батареями и температурой будет наблюдаться еще больший срок службы аккумулятора, а количество замен уменьшится даже после более чем десяти лет пользования авто.

Сколько аккумуляторов заменили

Если не учитывать отзывов, когда аккумуляторы меняли на новых моделях за счет производителей, с 2011 года показатель замен составил всего 2,5%.

Для автомобилей до 2015 года выпуска коэффициент замены составляет 13%, а для электрокаров с 2016 года и более новых — менее 1%.

За последние годы произошло два больших отзыва аккумуляторов у Chevrolet Bolt EV и EUV и Hyundai Kona Electric. Также происходили замены по гарантии на новых электрокарах Hummer и Rivian, что связано с проблемой роста новых технологий.

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