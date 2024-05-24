Яка вірогідність заміни акумулятора у вживаному електрокарі — дослідження

Ремонт за ціною нового авто ДВЗ — коли треба міняти акумулятор в електромобілі
Термін служби батареї є великим питанням для покупців вживаних електромобілів, адже літій-іонні акумулятори можуть становити до 30-50% вартості авто. Команда вчених Recurrent Auto проаналізувала 20 000 електрокарів, виявивши частоту та причини заміни акумуляторів.
Дослідження опубліковане на сайті компанії.
Які роки випуску надійніші
Найвища кількість замін акумуляторів припадає на електромобілі першого покоління — зараз цим авто 14 років.
З 2015 середні розміри акумуляторів зросли на 122%, тобто батареї зараз можуть витрачати більше місткості, перш ніж їх потрібно буде замінити.
Також з вдосконалення систем керування батареями та температурою спостерігатиметься ще кращий термін служби акумулятора, а кількість замін зменшиться, навіть після понад десяти років користування авто.
Скільки акумуляторів замінили
Якщо не враховувати відкликань, коли акумулятори міняли на нових моделях коштом виробників, з 2011 року показник замін склав лише 2,5%.
Для автомобілів до 2015 року випуску коефіцієнт заміни становить 13%, а для електрокарів з 2016 року та новіших — менше як 1%.
За останні роки відбулося два великих відкликання акумуляторів у Chevrolet Bolt EV і EUV та Hyundai Kona Electric. Також відбувалися заміни по гарантії на нових електрокарах Hummer та Rivian, що було пов'язано з проблемою зростання нових технологій.
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