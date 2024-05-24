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Ремонт за ціною нового авто ДВЗ — коли треба міняти акумулятор в електромобілі

24 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Яка вірогідність заміни акумулятора у вживаному електрокарі — дослідження
Заміна акумулятора на електромобілі. Фото: bloomberg.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Термін служби батареї є великим питанням для покупців вживаних електромобілів, адже літій-іонні акумулятори можуть становити до 30-50% вартості авто. Команда вчених Recurrent Auto проаналізувала 20 000 електрокарів, виявивши частоту та причини заміни акумуляторів.

Дослідження опубліковане на сайті компанії.

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Найвища кількість замін акумуляторів припадає на електромобілі першого покоління — зараз цим авто 14 років.

З 2015 середні розміри акумуляторів зросли на 122%, тобто батареї зараз можуть витрачати більше місткості, перш ніж їх потрібно буде замінити.

Також з вдосконалення систем керування батареями та температурою спостерігатиметься ще кращий термін служби акумулятора, а кількість замін зменшиться, навіть після понад десяти років користування авто.

Скільки акумуляторів замінили

Якщо не враховувати відкликань, коли акумулятори міняли на нових моделях коштом виробників, з 2011 року показник замін склав лише 2,5%.

Для автомобілів до 2015 року випуску коефіцієнт заміни становить 13%, а для електрокарів з 2016 року та новіших — менше як 1%.

За останні роки відбулося два великих відкликання акумуляторів у Chevrolet Bolt EV і EUV та Hyundai Kona Electric. Також відбувалися заміни по гарантії на нових електрокарах Hummer та Rivian, що було пов'язано з проблемою зростання нових технологій.

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