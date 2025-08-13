Десять найдорожчих ремонтів електромобілів Tesla

Ремонт Tesla. Фото: earthlingauto.com

Для багатьох водіїв електрокари Tesla є вершиною автомобільної досконалості. Втім, вони потребують технічного обслуговування, як й будь-яка інша машина, а деякі з ремонтних робіт можуть поставити під загрозу фінансовий добробут власника.

Про це написав Finance Buzz.

Акумуляторна батарея

Найдорожчим компонентом будь-якого електромобіля є акумулятор. Літій-іонні батареї Tesla зазвичай служать 10-20 років, але їх заміна коштуватиме від 5000 до 20 000 доларів.

Сенсорний екран

Великий центральний екран Tesla, який є одночасно інформаційно-розважальною системою та панеллю керування, має високу вартість. Його ремонт може коштувати близько 1300 доларів.

Пневматична підвіска

Після 80 000-100 000 км пробігу пневматична підвіска може потребувати обслуговування або заміни. Залежно від моделі, вартість такого ремонту може становити від 1500 до 5000 доларів.

Привідний блок

Цей компонент перетворює енергію акумулятора на механічну, яка рухає колеса. Його ремонт або заміна може обійтися від 1200 до 3500 доларів, а іноді й дорожче, особливо якщо потрібна заміна підшипника.

Лобове скло

Скло Tesla оснащене численними датчиками. Його заміна вимагає не тільки встановлення спеціального скла, а й перекалібрування датчиків, що призводить до високої вартості — від 575 до 3400 доларів.

Шини

Tesla використовує спеціальні шини, розроблені з урахуванням великої ваги та конструктивних особливостей електромобілів. Це робить їх дорожчими та складнішими в заміні. Вартість однієї шини може перевищувати 300-400 доларів.

Обігрівач

Вихід з ладу клапана керування обігрівачем може коштувати від 500 доларів, а інші проблеми з системою опалення можуть сягати 1800 доларів.

Автопілот

Якщо комп'ютер автопілота виходить з ладу, особливо після оновлення програмного забезпечення, його заміна може коштувати близько 2600 доларів.

Порт заряджання

Несправність зарядного порту робить автомобіль неможливим для використання. Вартість заміни самого порту становить близько 400 доларів, не враховуючи ціну запчастин.

Дверні ручки

Висувні дверні ручки, які є частиною дизайну Tesla, можуть ламатися, не висуваючись або не закриваючись. Ремонт може коштувати понад 1000 доларів, залежно від складності поломки.

