Немецкие и японские кроссоверы: какие из них лучше

BMW X5 Фото: caranddriver.com

Люксовые кроссоверы от BMW, Mercedes-Benz и Audi отличаются производительностью и престижем, но их надежность может уступать японским конкурентам. Такие бренды, как Lexus, Acura и Infiniti, предлагают покупателям длительное спокойствие благодаря своей долговечности и меньшим затратам на содержание.

Об этом написал Top Speed.

Немецкая инженерия

Немецкие бренды BMW, Mercedes-Benz и Audi завоевали мировую репутацию благодаря передовой инженерии и динамике вождения. Такие модели, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, поражают мощными двигателями, спортивной управляемостью и современными технологиями, а Audi — элегантными интерьерами и системой Quattro.

Эти роскошные кроссоверы предлагают высокую производительность и престиж, особенно в первые годы эксплуатации. Однако их технологическая сложность может приводить к значительным затратам на обслуживание после окончания гарантийного срока.

Поэтому, хотя эти авто идеальны для краткосрочной аренды, для длительного использования их содержание может быть довольно дорогим. Высокая стоимость запчастей и сложный ремонт является платой за инновации, которые делают эти автомобили такими желанными.

Японская долговечность

Lexus RX Фото: Lexus

Японские производители, в частности Lexus, Acura и Infiniti, выбрали другой путь в сегменте люксовых кроссоверов, делая ставку на безупречную надежность и практичность. Вместо агрессивной динамики немецких конкурентов, они предлагают долговечность и душевное спокойствие для владельцев.

Бренд Lexus стал эталоном надежности, регулярно возглавляя рейтинги от Consumer Reports и JD Power. Его модели RX и GX известны устойчивостью и низкими затратами на обслуживание. Acura также демонстрирует стабильный прогресс, сочетая надежную инженерию Honda с премиальным оснащением в моделях MDX и RDX. Хотя результаты Infiniti зависят от конкретной модели, бренд все еще остается конкурентоспособным.

Эта философия значительно отличается от немецкого подхода, чьи машины сияют в первые годы эксплуатации. В долгосрочной перспективе японские кроссоверы, как правило, выигрывают. Цифры подтверждают стереотипы: японские модели демонстрируют стабильно более высокую надежность, тогда как немецкие с возрастом чаще нуждаются в ремонте.