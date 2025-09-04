Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие кроссоверы лучше — немецкие или японские

Какие кроссоверы лучше — немецкие или японские

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 15:20
Немецкие и японские кроссоверы: какие из них лучше
BMW X5 Фото: caranddriver.com

Люксовые кроссоверы от BMW, Mercedes-Benz и Audi отличаются производительностью и престижем, но их надежность может уступать японским конкурентам. Такие бренды, как Lexus, Acura и Infiniti, предлагают покупателям длительное спокойствие благодаря своей долговечности и меньшим затратам на содержание.

Об этом написал Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Немецкая инженерия

Немецкие бренды BMW, Mercedes-Benz и Audi завоевали мировую репутацию благодаря передовой инженерии и динамике вождения. Такие модели, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, поражают мощными двигателями, спортивной управляемостью и современными технологиями, а Audi — элегантными интерьерами и системой Quattro.

Эти роскошные кроссоверы предлагают высокую производительность и престиж, особенно в первые годы эксплуатации. Однако их технологическая сложность может приводить к значительным затратам на обслуживание после окончания гарантийного срока.

Поэтому, хотя эти авто идеальны для краткосрочной аренды, для длительного использования их содержание может быть довольно дорогим. Высокая стоимость запчастей и сложный ремонт является платой за инновации, которые делают эти автомобили такими желанными.

Также читайте:

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

Назван реальный расход топлива у популярных кроссоверов в Украине

Какие подержанные немецкие кроссоверы создают владельцам проблемы

Японская долговечность

2025 Lexus RX
Lexus RX Фото: Lexus

Японские производители, в частности Lexus, Acura и Infiniti, выбрали другой путь в сегменте люксовых кроссоверов, делая ставку на безупречную надежность и практичность. Вместо агрессивной динамики немецких конкурентов, они предлагают долговечность и душевное спокойствие для владельцев.

Бренд Lexus стал эталоном надежности, регулярно возглавляя рейтинги от Consumer Reports и JD Power. Его модели RX и GX известны устойчивостью и низкими затратами на обслуживание. Acura также демонстрирует стабильный прогресс, сочетая надежную инженерию Honda с премиальным оснащением в моделях MDX и RDX. Хотя результаты Infiniti зависят от конкретной модели, бренд все еще остается конкурентоспособным.

Эта философия значительно отличается от немецкого подхода, чьи машины сияют в первые годы эксплуатации. В долгосрочной перспективе японские кроссоверы, как правило, выигрывают. Цифры подтверждают стереотипы: японские модели демонстрируют стабильно более высокую надежность, тогда как немецкие с возрастом чаще нуждаются в ремонте.

Германия Япония авто BMW Mercedes-Benz автомобиль Honda Audi
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации