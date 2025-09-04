Відео
Відео

Головна Авто Які кросовери кращі — німецькі чи японські

Які кросовери кращі — німецькі чи японські

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:20
Німецькі та японські кросовери: які з них кращі
BMW X5 Фото: caranddriver.com

Люксові кросовери від BMW, Mercedes-Benz та Audi вирізняються продуктивністю та престижем, але їхня надійність може поступатися японським конкурентам. Такі бренди, як Lexus, Acura та Infiniti, пропонують покупцям довготривалий спокій завдяки своїй довговічності та меншим витратам на утримання.

Про це написав Top Speed.

Німецька інженерія

Німецькі бренди BMW, Mercedes-Benz та Audi завоювали світову репутацію завдяки передовій інженерії та динаміці водіння. Такі моделі, як BMW X5 та Mercedes-Benz GLE, вражають потужними двигунами, спортивною керованістю та сучасними технологіями, а Audi — елегантними інтер’єрами та системою Quattro.

Ці розкішні кросовери пропонують високу продуктивність та престиж, особливо в перші роки експлуатації. Однак їхня технологічна складність може призводити до значних витрат на обслуговування після закінчення гарантійного терміну.

Тому, хоча ці авто ідеальні для короткострокової оренди, для довготривалого використання їхнє утримання може бути доволі дорогим. Висока вартість запчастин та складний ремонт є платою за інновації, які роблять ці автомобілі такими бажаними.

Японська довговічність

2025 Lexus RX
Lexus RX Фото: Lexus

Японські виробники, зокрема Lexus, Acura та Infiniti, обрали інший шлях у сегменті люксових кросоверів, роблячи ставку на бездоганну надійність та практичність. Замість агресивної динаміки німецьких конкурентів, вони пропонують довговічність та душевний спокій для власників.

Бренд Lexus став еталоном надійності, регулярно очолюючи рейтинги від Consumer Reports та JD Power. Його моделі RX та GX відомі стійкістю та низькими витратами на обслуговування. Acura також демонструє стабільний прогрес, поєднуючи надійну інженерію Honda з преміальним оснащенням у моделях MDX та RDX. Хоча результати Infiniti залежать від конкретної моделі, бренд все ще залишається конкурентоспроможним.

Ця філософія значно відрізняється від німецького підходу, чиї машини сяють в перші роки експлуатації. У довгостроковій перспективі японські кросовери, зазвичай, виграють. Цифри підтверджують стереотипи: японські моделі демонструють стабільно вищу надійність, тоді як німецькі з віком частіше потребують ремонту.

Німеччина Японія авто BMW Mercedes-Benz автомобіль Honda Audi
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
