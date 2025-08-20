Відео
Названа реальна витрата палива у популярних кросоверів в Україні

Названа реальна витрата палива у популярних кросоверів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 06:00
Скільки палива витрачають популярні кросовери в Україні на 100 кілометрів
Renault Duster. Фото: renault.ua

Ледь не кожен українець бажає придбати собі автомобіль для тих чи інших цілей, зокрема, кросовер. Проте виникає питання, які автомобілі цього класу є найпопулярнішими в нашій країні, і найголовніше - яка реальна витрата палива.

Відповідь на це дав ведучий YouTube-каналу "Ідеальне авто".

Читайте також:

Скільки палива витрачають популярні кросовери в Україні

Зокрема, ведучий навів список з 10 популярних кросоверів в Україні та показав витрати пального на 100 км щодо кожного з них. Список виглядає наступним чином:

  • Cupra Formentor — 6,4 л/1000км;
  • Nissan Qashqai — 6,6 л/1000км;
  • MG ZS — 6,6 л/100 км;
  • Hyundai Kona — 7.0 л/100 км;
  • Honda ZR-V — 7,3 л/100 км;
  • Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км;
  • Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км;
  • Skoda Karog — 9,1 л/100 км;
  • Ford Kuga — 10,2 л/100 км;
  • Opel Grandland — 10,2 л/100 км.
Названа реальна витрата палива у популярних кросоверів в Україні - фото 1
Таблиця витрат палива у кросоверах. Фото: скриншот з відео на YouTube

Нагадаємо, що довгий час дизельні кросовери вважалися економічним та практичним вибором для водіїв, які цінують дальність пробігу та потужність. Однак не всі моделі відповідають очікуванням власників. Детальніше про те, які кросовери мають проблемні двигуни читайте за цим посиланням.

Також нещодавно ми писали, чому в Україні відмовляються купувати дизельні авто з пробігом.

бензин авто Україна паливо автомобіль витрати
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
