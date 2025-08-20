Скільки палива витрачають популярні кросовери в Україні на 100 кілометрів

Renault Duster. Фото: renault.ua

Ледь не кожен українець бажає придбати собі автомобіль для тих чи інших цілей, зокрема, кросовер. Проте виникає питання, які автомобілі цього класу є найпопулярнішими в нашій країні, і найголовніше - яка реальна витрата палива.

Відповідь на це дав ведучий YouTube-каналу "Ідеальне авто".

Скільки палива витрачають популярні кросовери в Україні

Зокрема, ведучий навів список з 10 популярних кросоверів в Україні та показав витрати пального на 100 км щодо кожного з них. Список виглядає наступним чином:

Cupra Formentor — 6,4 л/1000км;

Nissan Qashqai — 6,6 л/1000км;

MG ZS — 6,6 л/100 км;

Hyundai Kona — 7.0 л/100 км;

Honda ZR-V — 7,3 л/100 км;

Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км;

Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км;

Skoda Karog — 9,1 л/100 км;

Ford Kuga — 10,2 л/100 км;

Opel Grandland — 10,2 л/100 км.

Таблиця витрат палива у кросоверах. Фото: скриншот з відео на YouTube

