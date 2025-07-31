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Головна Авто Чому в Україні відмовляються від дизельних авто з пробігом

Чому в Україні відмовляються від дизельних авто з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 15:20
Чому українські водії відмовляються від дизельних авто з пробігом
Перевезення автомобілів. Фото: wah.ua

За останні три роки значних змін зазнали моторні уподобання українських автовласників. Якщо у 2022 році більшість покупців вживаних автомобілів з-за кордону бажали отримати машину з дизельним двигуном, то тепер у фаворі електромобілі та бензинові моделі.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Бензинові автомобілі

Бензинові моделі утримують лідерські позиції, охопивши 46,1% ринку. Це лише незначне зниження порівняно з минулим роком (47,6%), що свідчить про стабільний попит. 

Основними факторами, що підтримують популярність таких авто, є широкий вибір моделей на європейському ринку, значний імпорт з США, де переважна більшість легковиків саме бензинові, відносно просте та доступне обслуговування, а також можливість конверсії на газобалонне обладнання (ГБО).

Дизельні машини

Дизелі переживають стрімкий спад популярності: якщо у 2022 році вони займали 56,9% ринку імпортних вживаних авто, то у першому півріччі 2025-го їхня частка впала до 23,2%.

Цей обвал пояснюється кількома причинами: посиленням екологічних обмежень на дизельні авто в Європі, відсутністю попиту на старі дизельні машини в ЄС та програмами утилізації, відсутністю дизельних варіантів у США. Також відбулася певна зміна сприйняття автовласників: дизель більше не асоціюється з економією та надійністю, а скоріше з високими витратами та ризиками.

Зміна моторних уподобань на імпортні вживані авто в Україні, 2022-2025
Інфографіка: eauto.org.ua

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Електромобілі

Найбільш помітним трендом є приголомшливе зростання частки електромобілів з 1,2% у 2022 році до 22,1% у першому півріччі 2025-го.

Річ у тім, що в Україні значно покращилася зарядна інфраструктура, зросла доступність електромобілів з Китаю, США та Кореї, збільшилася кількість моделей з більшим запасом ходу (батареї на 60+ кВт-год). Вагомим стимулом є економія на пальному, що знову стала актуальною через зростання цін на АЗС.

Наближення розмитнення електромобілів з ПДВ з 2026 року, що призведе до зростання їх вартості на чверть або й третину, також додатково активізує покупців цього року.

Гібридні моделі

Порівняно з 2022 роком частка гібридів сьогодні зросла в чотири рази — до 4,8%.

Поступове зростання популярності зумовлене збільшенням кількості доступних моделей Toyota, Ford, KIA, Honda та інших. Також значною перевагою є реальна економія пального в міському циклі без необхідності втручання в конструкцію авто.

Однак розвиток цього сегмента стримується все ж обмеженим вибором моделей, вищими цінами та, подекуди, специфікою обслуговування.

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бензин авто електрокари паливо автомобіль пальне дизпаливо електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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