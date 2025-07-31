Почему украинские водители отказываются от дизельных авто с пробегом

Перевозка автомобилей. Фото: wah.ua

За последние три года значительные изменения претерпели моторные предпочтения украинских автовладельцев. Если в 2022 году большинство покупателей подержанных автомобилей из-за рубежа хотели получить машину с дизельным двигателем, то теперь в фаворе электромобили и бензиновые модели.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Бензиновые автомобили

Бензиновые модели удерживают лидерские позиции, охватив 46,1% рынка. Это лишь незначительное снижение по сравнению с прошлым годом (47,6%), что свидетельствует о стабильном спросе.

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Основными факторами, поддерживающими популярность таких авто, является широкий выбор моделей на европейском рынке, значительный импорт из США, где подавляющее большинство легковушек именно бензиновые, относительно простое и доступное обслуживание, а также возможность конверсии на газобаллонное оборудование (ГБО).

Дизельные машины

Дизели переживают стремительный спад популярности: если в 2022 году они занимали 56,9% рынка импортных подержанных авто, то в первом полугодии 2025-го их доля упала до 23,2%.

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Этот обвал объясняется несколькими причинами: ужесточением экологических ограничений на дизельные авто в Европе, отсутствием спроса на старые дизельные машины в ЕС и программами утилизации, отсутствием дизельных вариантов в США. Также произошло определенное изменение восприятия автовладельцев: дизель больше не ассоциируется с экономией и надежностью, а скорее с высокими затратами и рисками.

Инфографика: eauto.org.ua

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Электромобили

Наиболее заметным трендом является ошеломляющий рост доли электромобилей с 1,2% в 2022 году до 22,1% в первом полугодии 2025-го.

Дело в том, что в Украине значительно улучшилась зарядная инфраструктура, выросла доступность электромобилей из Китая, США и Кореи, увеличилось количество моделей с большим запасом хода (батареи на 60+ кВт-ч). Весомым стимулом является экономия на топливе, вновь ставшая актуальной из-за роста цен на АЗС.

Приближение растаможки электромобилей с НДС с 2026 года, что приведет к росту их стоимости на четверть или даже треть, также дополнительно активизирует покупателей в этом году.

Гибридные модели

По сравнению с 2022 годом доля гибридов сегодня выросла в четыре раза — до 4,8%.

Постепенный рост популярности обусловлен увеличением количества доступных моделей Toyota, Ford, KIA, Honda и других. Также значительным преимуществом является реальная экономия топлива в городском цикле без необходимости вмешательства в конструкцию авто.

Однако развитие этого сегмента сдерживается все же ограниченным выбором моделей, высокими ценами и, иногда, спецификой обслуживания.

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