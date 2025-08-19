Став відомий перелік дизельних кросоверів, які краще не купувати вживаними

Ремонт дизельного двигуна. Ілюстративне фото: pexels.com

Довгий час дизельні кросовери вважалися економічним та практичним вибором для водіїв, які цінують дальність пробігу та потужність. Однак деякі моделі не відповідають очікуванням власників через низьку надійність, високу вартість ремонту та постійні проблеми з двигуном чи трансмісією.

Експерти SUV News визначились з п'ятіркою найгірших з них.

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014–2019)

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014–2019). Фото: Automotive News Europe

швидкий знос турбіни (часто вже після 120-150 тис. км);

слабкий ланцюг ГРМ, який може розтягнутися раніше заявленого терміну;

вразлива паливна апаратура до неякісного дизеля.

BMW X5 (E70) 3.0d (2007–2013)

BMW X5 (E70) 3.0d (2007–2013). Фото: Haynes

вихід з ладу вихрових заслінок у впускному колекторі, що може призвести до потрапляння уламків у циліндри;

проблемні сажові фільтри (DPF) — їхнє регенерування часто потребує дорогого ремонту;

висока вартість оригінальних запчастин та складність ремонту.

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013–2018)

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013–2018). Фото: Daily Maverick

регулярні збої у роботі паливної системи, особливо при заправці неякісним пальним;

часті проблеми з системою EGR, що призводять до втрати потужності та збільшення витрат пального;

невеликий ресурс турбіни та подвійного масляного фільтра.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011–2017)

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011–2017). Фото: Automotive News Europe

протікання паливних форсунок, що призводить до втрати потужності та задимлення вихлопу;

слабкі ланцюги ГРМ і часті збої в електроніці двигуна;

проблеми з коробкою передач на високих пробігах.

Renault Koleos 2.0 dCi (2008–2016)

Renault Koleos 2.0 dCi (2008–2016). Фото: Renault

слабка паливна апаратура, чутлива до найменших домішок у дизелі;

часті ламання сажового фільтра та клапана EGR;

проблеми з автоматичною коробкою передач, особливо на повнопривідних версіях.

Експерти нагадують, що не всі дизельні кросовери однаково надійні. Перед купівлею вживаного SUV обов'язково перевіряйте відгуки власників, історію обслуговування та типові "слабкі місця" конкретної моделі.

