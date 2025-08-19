Відео
Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших

Дата публікації: 19 серпня 2025 06:45
Став відомий перелік дизельних кросоверів, які краще не купувати вживаними
Ремонт дизельного двигуна. Ілюстративне фото: pexels.com

Довгий час дизельні кросовери вважалися економічним та практичним вибором для водіїв, які цінують дальність пробігу та потужність. Однак деякі моделі не відповідають очікуванням власників через низьку надійність, високу вартість ремонту та постійні проблеми з двигуном чи трансмісією.

Експерти SUV News визначились з п'ятіркою найгірших з них.

Читайте також:

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014–2019)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 1
Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014–2019). Фото: Automotive News Europe
  • швидкий знос турбіни (часто вже після 120-150 тис. км);
  • слабкий ланцюг ГРМ, який може розтягнутися раніше заявленого терміну;
  • вразлива паливна апаратура до неякісного дизеля.

BMW X5 (E70) 3.0d (2007–2013)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 2
BMW X5 (E70) 3.0d (2007–2013). Фото: Haynes
  • вихід з ладу вихрових заслінок у впускному колекторі, що може призвести до потрапляння уламків у циліндри;
  • проблемні сажові фільтри (DPF) — їхнє регенерування часто потребує дорогого ремонту;
  • висока вартість оригінальних запчастин та складність ремонту.

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013–2018)

null
Ford Kuga 2.0 TDCi (2013–2018). Фото: Daily Maverick
  • регулярні збої у роботі паливної системи, особливо при заправці неякісним пальним;
  • часті проблеми з системою EGR, що призводять до втрати потужності та збільшення витрат пального;
  • невеликий ресурс турбіни та подвійного масляного фільтра.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011–2017)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 4
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011–2017). Фото: Automotive News Europe
  • протікання паливних форсунок, що призводить до втрати потужності та задимлення вихлопу;
  • слабкі ланцюги ГРМ і часті збої в електроніці двигуна;
  • проблеми з коробкою передач на високих пробігах.

Renault Koleos 2.0 dCi (2008–2016)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 5
Renault Koleos 2.0 dCi (2008–2016). Фото: Renault
  • слабка паливна апаратура, чутлива до найменших домішок у дизелі;
  • часті ламання сажового фільтра та клапана EGR;
  • проблеми з автоматичною коробкою передач, особливо на повнопривідних версіях.

Експерти нагадують, що не всі дизельні кросовери однаково надійні. Перед купівлею вживаного SUV обов'язково перевіряйте відгуки власників, історію обслуговування та типові "слабкі місця" конкретної моделі.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, про дизельні двигуни авто, які працюють й після 500 000 км.

Також ми писали, який середній термін служби автомобільного акумулятора в бензиновій машині. Термін роботи батареї чималий, але є нюанси.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
