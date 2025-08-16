Відео
Головна Авто Дизельні двигуни авто, які працюють й після 500 000 км

Дизельні двигуни авто, які працюють й після 500 000 км

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 15:45
Пʼять дизельних двигунів, які без проблем здолають 500 000 км
Volkswagen 1.9L TDI Фото: reddit.com

Механіки зазвичай критикують сучасні автомобільні двигуни за часті поломки через надмірні технічні інновації. Водночас старіші моделі таких виробників, як Volkswagen, Peugeot, Renault та Toyota, продовжують працювати, демонструючи свою непохитну надійність.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Volkswagen 1.9L TDI

Випущений у 1990-х роках, 1,9-літровий мотор став еталоном надійності. Цей 4-циліндровий агрегат встановлювався на широкий спектр моделей Volkswagen Group: VW Golf, Passat, Polo, Vento, Skoda Fabia, а також SEAT Ibiza, Leon та Cordoba.

Toyota D-4D

Випущений у 2000-х роках, 4-циліндровий дизельний двигун уособлює репутацію японців у сфері довговічності. Він встановлюється на кілька популярних моделей: Toyota RAV4, Avensis, Corolla, Hilux, Auris, і навіть у Land Cruiser Prado. D-4D вражає своєю міцністю та здатністю служити кілька сотень тисяч кілометрів.

Найгірші малолітражні бензинові двигуни авто останніх років

Легендарні бензинові двигуни авто, які не ламаються десятиліттями

PSA 2.0L HDi

Вперше представлений у Citroen Xantia у 1998 році, двигун відомий своєю легендарною надійністю. Він встановлювався на седани Peugeot 607 та Citroen C5, на міський автомобіль Peugeot 206, на мінівен Citroen Xsara Picasso, а також на комерційні авто Peugeot Expert та Citroen Berlingo. Універсальність зробила його популярним серед багатьох європейських споживачів.

Renault-Nissan 2.5L Dci

Представлений на ринку з 2003 року, двигун зарекомендував себе насамперед в сегменті утилітарних автомобілів Renault Master та Trafic. Його версії на Nissan, Opel та Vauxhall також використовували переваги цього надійного двигуна.

Volkswagen 3.0L TDI

Потужний трилітровий дизельний двигун V6 був розроблений для встановлення на деякі висококласні моделі німецького концерну протягом 2000-х років: Volkswagen Phaeton, Audi Q7, Audi Q8 та Skoda Superb. Мотор поєднує високу продуктивність з помірним споживанням пального порівняно з іншими подібними агрегатами, які досі присутні на європейському та світовому ринку.

Найекономніші дизельні двигуни на вживаних авто

Названі вживані Toyota 4Runner з найкращим двигуном

авто автомобіль Мотор Volkswagen Renault двигун Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
