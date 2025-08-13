Чотири найгірші малолітражні бензинові двигуни останніх років

Двигун PSA/Stellantis 1.2 PureTech. Фото: alvolante.it

Попри обіцянки економічності, продуктивності та сучасних технологій, не все сталося, як гадалося. Практика показала, що деякі невеликі бензинові двигуни швидко виявили свої недоліки — від проблем з ременем ГРМ до поломок головки блоку циліндрів та надмірної витрати оливи.

Про це написав Interia.

Honda 1.0 VTEC (P10A2)

Цей двигун, що з'явився у 2017 році в Honda Civic десятого покоління, спочатку здавався чудовим: економічний, досить динамічний та компактний. З потужністю 126–129 к.с. він забезпечував пристойну динаміку, а заявлена витрата палива була на рівні 4,7–5 л/100 км. Втім, радість власників була недовгою.

Ключовою проблемою виявився дефектний шків, який пошкоджував ремінь ГРМ. Частинки ременя потрапляли всередину двигуна, що призводило до його перегріву та пошкодження, найчастіше — у другому циліндрі. Хоча виробник намагався розвʼязати проблему, замінюючи шків та ремінь, у деяких випадках цього було недостатньо, й доводилося міняти весь двигун.

Вартість такого ремонту в дилерському центрі була порівнянна з ціною вживаного Civic. Не дивно, що в наступному поколінні Civic Honda відмовилася від цього двигуна, а ціни на моделі з P10A2 сьогодні значно нижчі, ніж на версії з 1,5-літровим агрегатом.

PSA/Stellantis 1.2 PureTech (EB)

Запущений у 2012 році, 1.2 PureTech став одним з найпопулярніших малолітражних двигунів, отримавши безліч нагород. Його хвалили за хороші характеристики та низьку витрату палива, попри три циліндри. Але й тут приховані недоліки проявилися через кілька років експлуатації.

Основна проблема — ремінь ГРМ, що працює в масляній ванні. Через конструкцію з безпосереднім уприскуванням паливо могло потрапляти в оливу, особливо під час коротких поїздок, що призводило до розчинення матеріалу ременя. Частинки зношеного ременя засмічували вакуумну помпу, що могло спричинити відмову гальмівної системи, або масляний фільтр, що призводило до заклинювання двигуна.

Проблема була настільки непередбачуваною, що деякі двигуни виходили з ладу вже після 40 000 км, тоді як інші доживали до заміни ременя. Виробник скоротив рекомендований інтервал заміни, але радикально проблему розвʼязали лише у 2023 році, коли представили модернізований агрегат з ланцюговим приводом ГРМ.

Ford 1.0 EcoBoost

Двигун, випущений у 2012–2018 роках, мав свої переваги, але його динамічна їзда в автомобілях типу Focus чи Mondeo оберталася значною витратою палива. Втім, це була найменша з проблем.

Головна слабкість — низька якість головки блоку циліндрів. У 1.0 EcoBoost легко пошкодити масляні канали, а заміна головки блоку не завжди допомагає. Крім того, двигун страждає від проблем з приводом паливної помпи (через зношений розподільний вал), що спричиняє падіння тиску палива. Поширеними є проблеми з охолодженням, які часто призводять до перегріву двигуна.

Renault 1.2 TCe (H5Ht)

Агрегат, що випускався з 2012 по 2018 рік, використовувався в багатьох моделях Renault та Dacia. На відміну від попередніх двигунів, він мав чотири циліндри, що позитивно впливало на його плавність. Однак, попри це, він також виявився ненадійним.

Основна біда — надмірна витрата моторної оливи, яка могла досягати до літра на 1000 км. Ймовірно, це було викликано недостатньою ефективністю масляної помпи під час інтенсивної експлуатації.

Хоча виробник частково виправив ситуацію в оновленій версії Energy у 2015 році, проблема повністю не зникла. Додатковим недоліком були проблеми з натягувачами ланцюга ГРМ, що могло призвести до дорогого капітального ремонту.

