Четыре худших малолитражных бензиновых двигателя последних лет

Несмотря на обещания экономичности, производительности и современных технологий, не все произошло, как хотелось. Практика показала, что некоторые небольшие бензиновые двигатели быстро обнаружили свои недостатки — от проблем с ремнем ГРМ до поломок головки блока цилиндров и чрезмерного расхода масла.

Honda 1.0 VTEC (P10A2)

Этот двигатель, появившийся в 2017 году в Honda Civic десятого поколения, сначала казался замечательным: экономичный, достаточно динамичный и компактный. С мощностью 126-129 л.с. он обеспечивал приличную динамику, а заявленный расход топлива был на уровне 4,7-5 л/100 км. Впрочем, радость владельцев была недолгой.

Ключевой проблемой оказался дефектный шкив, который повреждал ремень ГРМ. Частицы ремня попадали внутрь двигателя, что приводило к его перегреву и повреждению, чаще всего — во втором цилиндре. Хотя производитель пытался решить проблему, заменяя шкив и ремень, в некоторых случаях этого было недостаточно, и приходилось менять весь двигатель.

Стоимость такого ремонта в дилерском центре была сопоставима с ценой подержанного Civic. Неудивительно, что в следующем поколении Civic Honda отказалась от этого двигателя, а цены на модели с P10A2 сегодня значительно ниже, чем на версии с 1,5-литровым агрегатом.

PSA/Stellantis 1.2 PureTech (EB)

Запущенный в 2012 году, 1.2 PureTech стал одним из самых популярных малолитражных двигателей, получив множество наград. Его хвалили за хорошие характеристики и низкий расход топлива, несмотря на три цилиндра. Но и здесь скрытые недостатки проявились через несколько лет эксплуатации.

Основная проблема — ремень ГРМ, работающий в масляной ванне. Из-за конструкции с непосредственным впрыском топливо могло попадать в масло, особенно при коротких поездках, что приводило к растворению материала ремня. Частицы изношенного ремня засоряли вакуумную помпу, что могло привести к отказу тормозной системы, или масляный фильтр, что приводило к заклиниванию двигателя.

Проблема была настолько непредсказуемой, что некоторые двигатели выходили из строя уже после 40 000 км, тогда как другие доживали до замены ремня. Производитель сократил рекомендуемый интервал замены, но радикально проблему решили только в 2023 году, когда представили модернизированный агрегат с цепным приводом ГРМ.

Ford 1.0 EcoBoost

Двигатель, выпущенный в 2012-2018 годах, имел свои преимущества, но его динамичная езда в автомобилях типа Focus или Mondeo оборачивалась значительным расходом топлива. Впрочем, это была наименьшая из проблем.

Главная слабость — низкое качество головки блока цилиндров. В 1.0 EcoBoost легко повредить масляные каналы, а замена головки блока не всегда помогает. Кроме того, двигатель страдает от проблем с приводом топливной помпы (из-за изношенного распределительного вала), что вызывает падение давления топлива. Распространены проблемы с охлаждением, которые часто приводят к перегреву двигателя.

Renault 1.2 TCe (H5Ht)

Агрегат, выпускавшийся с 2012 по 2018 год, использовался во многих моделях Renault и Dacia. В отличие от предыдущих двигателей, он имел четыре цилиндра, что положительно влияло на его плавность. Однако, несмотря на это, он также оказался ненадежным.

Основная беда — чрезмерный расход моторного масла, который мог достигать до литра на 1000 км. Вероятно, это было вызвано недостаточной эффективностью масляного насоса при интенсивной эксплуатации.

Хотя производитель частично исправил ситуацию в обновленной версии Energy в 2015 году, проблема полностью не исчезла. Дополнительным недостатком были проблемы с натяжителями цепи ГРМ, что могло привести к дорогостоящему капитальному ремонту.

