Пять дизельных двигателей, которые без проблем преодолеют 500 000 км

Volkswagen 1.9L TDI Фото: reddit.com

Механики обычно критикуют современные автомобильные двигатели за частые поломки из-за чрезмерных технических инноваций. В то же время старые модели таких производителей, как Volkswagen, Peugeot, Renault и Toyota, продолжают работать, демонстрируя свою непоколебимую надежность.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Volkswagen 1.9L TDI

Выпущенный в 1990-х годах, 1,9-литровый мотор стал эталоном надежности. Этот 4-цилиндровый агрегат устанавливался на широкий спектр моделей Volkswagen Group: VW Golf, Passat, Polo, Vento, Skoda Fabia, а также SEAT Ibiza, Leon и Cordoba.

Toyota D-4D

Выпущенный в 2000-х годах, 4-цилиндровый дизельный двигатель олицетворяет репутацию японцев в сфере долговечности. Он устанавливается на несколько популярных моделей: Toyota RAV4, Avensis, Corolla, Hilux, Auris, и даже в Land Cruiser Prado. D-4D поражает своей прочностью и способностью служить несколько сотен тысяч километров.

PSA 2.0L HDi

Впервые представленный в Citroen Xantia в 1998 году, двигатель известен своей легендарной надежностью. Он устанавливался на седаны Peugeot 607 и Citroen C5, на городской автомобиль Peugeot 206, на минивэн Citroen Xsara Picasso, а также на коммерческие авто Peugeot Expert и Citroen Berlingo. Универсальность сделала его популярным среди многих европейских потребителей.

Renault-Nissan 2.5L Dci

Представленный на рынке с 2003 года, двигатель зарекомендовал себя прежде всего в сегменте утилитарных автомобилей Renault Master и Trafic. Его версии на Nissan, Opel и Vauxhall также использовали преимущества этого надежного двигателя.

Volkswagen 3.0L TDI

Мощный трехлитровый дизельный двигатель V6 был разработан для установки на некоторые высококлассные модели немецкого концерна в течение 2000-х годов: Volkswagen Phaeton, Audi Q7, Audi Q8 и Skoda Superb. Мотор сочетает высокую производительность с умеренным потреблением топлива по сравнению с другими подобными агрегатами, которые до сих пор присутствуют на европейском и мировом рынке.

