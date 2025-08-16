Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Дизельные двигатели авто, которые работают и после 500 000 км

Дизельные двигатели авто, которые работают и после 500 000 км

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 15:45
Пять дизельных двигателей, которые без проблем преодолеют 500 000 км
Volkswagen 1.9L TDI Фото: reddit.com

Механики обычно критикуют современные автомобильные двигатели за частые поломки из-за чрезмерных технических инноваций. В то же время старые модели таких производителей, как Volkswagen, Peugeot, Renault и Toyota, продолжают работать, демонстрируя свою непоколебимую надежность.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте также:

Volkswagen 1.9L TDI

Выпущенный в 1990-х годах, 1,9-литровый мотор стал эталоном надежности. Этот 4-цилиндровый агрегат устанавливался на широкий спектр моделей Volkswagen Group: VW Golf, Passat, Polo, Vento, Skoda Fabia, а также SEAT Ibiza, Leon и Cordoba.

Toyota D-4D

Выпущенный в 2000-х годах, 4-цилиндровый дизельный двигатель олицетворяет репутацию японцев в сфере долговечности. Он устанавливается на несколько популярных моделей: Toyota RAV4, Avensis, Corolla, Hilux, Auris, и даже в Land Cruiser Prado. D-4D поражает своей прочностью и способностью служить несколько сотен тысяч километров.

Также читайте:

Худшие малолитражные бензиновые двигатели авто последних лет

Легендарные бензиновые двигатели авто, которые не ломаются десятилетиями

PSA 2.0L HDi

Впервые представленный в Citroen Xantia в 1998 году, двигатель известен своей легендарной надежностью. Он устанавливался на седаны Peugeot 607 и Citroen C5, на городской автомобиль Peugeot 206, на минивэн Citroen Xsara Picasso, а также на коммерческие авто Peugeot Expert и Citroen Berlingo. Универсальность сделала его популярным среди многих европейских потребителей.

Renault-Nissan 2.5L Dci

Представленный на рынке с 2003 года, двигатель зарекомендовал себя прежде всего в сегменте утилитарных автомобилей Renault Master и Trafic. Его версии на Nissan, Opel и Vauxhall также использовали преимущества этого надежного двигателя.

Volkswagen 3.0L TDI

Мощный трехлитровый дизельный двигатель V6 был разработан для установки на некоторые высококлассные модели немецкого концерна в течение 2000-х годов: Volkswagen Phaeton, Audi Q7, Audi Q8 и Skoda Superb. Мотор сочетает высокую производительность с умеренным потреблением топлива по сравнению с другими подобными агрегатами, которые до сих пор присутствуют на европейском и мировом рынке.

Также читайте:

Самые экономичные дизельные двигатели на подержанных авто

Названы подержанные Toyota 4Runner с лучшим двигателем

авто автомобиль Мотор Volkswagen Renault двигатель Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации