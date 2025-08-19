Видео
Эти дизельные кроссоверы оставят вас без штанов — ТОП-5 худших

Эти дизельные кроссоверы оставят вас без штанов — ТОП-5 худших

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:45
Стал известен перечень дизельных кроссоверов, которые лучше не покупать бывшими в употреблении
Ремонт дизельного двигателя. Иллюстративное фото: pexels.com

Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не соответствуют ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией.

Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014-2019)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 1
Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014-2019). Фото: Automotive News Europe
  • быстрый износ турбины (часто уже после 120-150 тыс. км);
  • слабая цепь ГРМ, которая может растянуться раньше заявленного срока;
  • уязвимая топливная аппаратура к некачественному дизелю.

BMW X5 (E70) 3.0d (2007-2013)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 2
BMW X5 (E70) 3.0d (2007-2013). Фото: Haynes
  • выход из строя вихревых заслонок во впускном коллекторе, что может привести к попаданию обломков в цилиндры;
  • проблемные сажевые фильтры (DPF) — их регенерация часто требует дорогостоящего ремонта;
  • высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013-2018)

null
Ford Kuga 2.0 TDCi (2013-2018). Фото: Daily Maverick
  • регулярные сбои в работе топливной системы, особенно при заправке некачественным топливом;
  • частые проблемы с системой EGR, приводящие к потере мощности и увеличению расхода топлива;
  • небольшой ресурс турбины и двойного масляного фильтра.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011-2017)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 4
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011-2017). Фото: Automotive News Europe
  • протечки топливных форсунок, что приводит к потере мощности и задымлению выхлопа;
  • слабые цепи ГРМ и частые сбои в электронике двигателя;
  • проблемы с коробкой передач на высоких пробегах.

Renault Koleos 2.0 dCi (2008-2016)

Ці дизельні кросовери залишать вас без штанів — ТОП-5 гірших - фото 5
Renault Koleos 2.0 dCi (2008-2016). Фото: Renault
  • слабая топливная аппаратура, чувствительная к малейшим примесям в дизеле;
  • частые поломки сажевого фильтра и клапана EGR;
  • проблемы с автоматической коробкой передач, особенно на полноприводных версиях.

Эксперты напоминают, что не все дизельные кроссоверы одинаково надежны. Перед покупкой подержанного SUV обязательно проверяйте отзывы владельцев, историю обслуживания и типичные "слабые места" конкретной модели.

Напомним, мы ранее сообщали, о дизельных двигателях авто, которые работают и после 500 000 км.

Также мы писали, какой средний срок службы автомобильного аккумулятора в бензиновой машине. Срок работы батареи немалый, но есть нюансы.

ремонт авто автомобиль СТО двигатель расходы автосервис
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
