Стал известен перечень дизельных кроссоверов, которые лучше не покупать бывшими в употреблении

Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не соответствуют ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией.

Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014-2019)

Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014-2019). Фото: Automotive News Europe

быстрый износ турбины (часто уже после 120-150 тыс. км);

слабая цепь ГРМ, которая может растянуться раньше заявленного срока;

уязвимая топливная аппаратура к некачественному дизелю.

BMW X5 (E70) 3.0d (2007-2013)

BMW X5 (E70) 3.0d (2007-2013). Фото: Haynes

выход из строя вихревых заслонок во впускном коллекторе, что может привести к попаданию обломков в цилиндры;

проблемные сажевые фильтры (DPF) — их регенерация часто требует дорогостоящего ремонта;

высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013-2018)

Ford Kuga 2.0 TDCi (2013-2018). Фото: Daily Maverick

регулярные сбои в работе топливной системы, особенно при заправке некачественным топливом;

частые проблемы с системой EGR, приводящие к потере мощности и увеличению расхода топлива;

небольшой ресурс турбины и двойного масляного фильтра.

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011-2017)

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011-2017). Фото: Automotive News Europe

протечки топливных форсунок, что приводит к потере мощности и задымлению выхлопа;

слабые цепи ГРМ и частые сбои в электронике двигателя;

проблемы с коробкой передач на высоких пробегах.

Renault Koleos 2.0 dCi (2008-2016)

Renault Koleos 2.0 dCi (2008-2016). Фото: Renault

слабая топливная аппаратура, чувствительная к малейшим примесям в дизеле;

частые поломки сажевого фильтра и клапана EGR;

проблемы с автоматической коробкой передач, особенно на полноприводных версиях.

Эксперты напоминают, что не все дизельные кроссоверы одинаково надежны. Перед покупкой подержанного SUV обязательно проверяйте отзывы владельцев, историю обслуживания и типичные "слабые места" конкретной модели.

