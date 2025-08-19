Стал известен перечень дизельных кроссоверов, которые лучше не покупать бывшими в употреблении

Эти дизельные кроссоверы оставят вас без штанов — ТОП-5 худших
Долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако некоторые модели не соответствуют ожиданиям владельцев из-за низкой надежности, высокой стоимости ремонта и постоянных проблем с двигателем или трансмиссией.
Эксперты SUV News определились с пятеркой худших из них.
Nissan X-Trail 2.0 dCi (2014-2019)
- быстрый износ турбины (часто уже после 120-150 тыс. км);
- слабая цепь ГРМ, которая может растянуться раньше заявленного срока;
- уязвимая топливная аппаратура к некачественному дизелю.
BMW X5 (E70) 3.0d (2007-2013)
- выход из строя вихревых заслонок во впускном коллекторе, что может привести к попаданию обломков в цилиндры;
- проблемные сажевые фильтры (DPF) — их регенерация часто требует дорогостоящего ремонта;
- высокая стоимость оригинальных запчастей и сложность ремонта.
Ford Kuga 2.0 TDCi (2013-2018)
- регулярные сбои в работе топливной системы, особенно при заправке некачественным топливом;
- частые проблемы с системой EGR, приводящие к потере мощности и увеличению расхода топлива;
- небольшой ресурс турбины и двойного масляного фильтра.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (2011-2017)
- протечки топливных форсунок, что приводит к потере мощности и задымлению выхлопа;
- слабые цепи ГРМ и частые сбои в электронике двигателя;
- проблемы с коробкой передач на высоких пробегах.
Renault Koleos 2.0 dCi (2008-2016)
- слабая топливная аппаратура, чувствительная к малейшим примесям в дизеле;
- частые поломки сажевого фильтра и клапана EGR;
- проблемы с автоматической коробкой передач, особенно на полноприводных версиях.
Эксперты напоминают, что не все дизельные кроссоверы одинаково надежны. Перед покупкой подержанного SUV обязательно проверяйте отзывы владельцев, историю обслуживания и типичные "слабые места" конкретной модели.
