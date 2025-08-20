Сколько топлива расходуют популярные кроссоверы в Украине на 100 километров

Назван реальный расход топлива у популярных кроссоверов в Украине
Едва ли не каждый украинец желает приобрести себе автомобиль для тех или иных целей, в частности, кроссовер. Однако возникает вопрос, какие автомобили этого класса являются самыми популярными в нашей стране, и самое главное — какой реальный расход топлива.
Ответ на это дал ведущий YouTube-канала "Идеальное авто".
Сколько топлива расходуют популярные кроссоверы в Украине
В частности, ведущий привел список из 10 популярных кроссоверов в Украине и показал расход топлива на 100 км по каждому из них. Список выглядит следующим образом:
- Cupra Formentor — 6,4 л/1000км;
- Nissan Qashqai — 6,6 л/1000км;
- MG ZS — 6,6 л/100 км;
- Hyundai Kona — 7.0 л/100 км;
- Honda ZR-V — 7,3 л/100 км;
- Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км;
- Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км;
- Skoda Karog — 9,1 л/100 км;
- Ford Kuga — 10,2 л/100 км;
- Opel Grandland — 10,2 л/100 км.
