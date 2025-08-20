Сколько топлива расходуют популярные кроссоверы в Украине на 100 километров

Renault Duster. Фото: renault.ua

Едва ли не каждый украинец желает приобрести себе автомобиль для тех или иных целей, в частности, кроссовер. Однако возникает вопрос, какие автомобили этого класса являются самыми популярными в нашей стране, и самое главное — какой реальный расход топлива.

Ответ на это дал ведущий YouTube-канала "Идеальное авто".

Реклама

Читайте также:

Сколько топлива расходуют популярные кроссоверы в Украине

В частности, ведущий привел список из 10 популярных кроссоверов в Украине и показал расход топлива на 100 км по каждому из них. Список выглядит следующим образом:

Cupra Formentor — 6,4 л/1000км;

Nissan Qashqai — 6,6 л/1000км;

MG ZS — 6,6 л/100 км;

Hyundai Kona — 7.0 л/100 км;

Honda ZR-V — 7,3 л/100 км;

Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км;

Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км;

Skoda Karog — 9,1 л/100 км;

Ford Kuga — 10,2 л/100 км;

Opel Grandland — 10,2 л/100 км.

Таблица расхода топлива в кроссоверах. Фото: скриншот из видео на YouTube

Напомним, что долгое время дизельные кроссоверы считались экономичным и практичным выбором для водителей, которые ценят дальность пробега и мощность. Однако не все модели соответствуют ожиданиям владельцев. Подробнее о том, какие кроссоверы имеют проблемные двигатели читайте по этой ссылке.

Также недавно мы писали, почему в Украине отказываются покупать дизельные авто с пробегом.