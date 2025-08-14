Бензин, дизель или электро: какое авто прослужит дольше

АЗС с зарядкой для электромобилей. Фото: faraday.in.ua

Ученые Бирмингемского университета выяснили, какой тип автомобиля имеет самый длинный жизненный цикл. Результаты исследования, опубликованные в журнале New Scientist, оказались довольно неожиданными и разрушают некоторые устоявшиеся стереотипы о долговечности электрокаров.

Неочевидные выводы

Профессор Роберт Эллиотт из Бирмингемского университета проанализировал огромную базу данных технических осмотров в Великобритании, охватывающую более 300 000 000 записей и почти 30 000 000 автомобилей за период с 2005 по 2022 годы. Это делает исследование одним из самых масштабных в отрасли.

Согласно полученным данным, средний срок службы электромобиля составляет 18,4 года. Это значительно дольше, чем у дизельных авто, которые служат в среднем 16,8 года. Единственный тип двигателя, который превзошел электрокары по этому показателю, — бензиновые агрегаты, чей средний возраст достигает 18,7 года.

Пробег и надежность

В то же время анализ пробега, который также был частью исследования, показывает другую картину. Электромобили в среднем проезжают до 200 000 км, тогда как дизельные авто, хотя и имеют меньший срок эксплуатации, преодолевают за это время 257 000 км. Бензиновые автомобили, несмотря на самый длинный жизненный цикл, обычно выходят из строя после 187 000 км.

Также команда из Бирмингемского университета подтвердила, что электромобили гораздо реже ломаются. Риск серьезной поломки у них вдвое меньше, чем у бензиновых автомобилей, и в шесть раз ниже, чем у дизельных. Это говорит, что конструктивная простота электрокаров является их весомым преимуществом в долгосрочной перспективе.

Вызовы и ограничения

Результаты исследования показывают, что электромобили уже могут конкурировать с авто с двигателями внутреннего сгорания по долговечности. Впрочем, это не означает, что водители должны массово переходить на электрокары.

Ученые отмечают, что электромобили пока являются "неэффективным и ограниченным решением". Они менее пригодны для дальних поездок из-за необходимости длительной подзарядки и отсутствия развитой инфраструктуры. Кроме того, они имеют повышенный риск в авариях. Поэтому для городских поездок исследователи рекомендуют использовать общественный транспорт или велосипеды.

