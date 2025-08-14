Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Яке авто прослужить довше — бензинове, дизельне чи електричне

Яке авто прослужить довше — бензинове, дизельне чи електричне

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:30
Бензин, дизель чи електро: яке авто прослужить довше
АЗС з зарядкою для електромобілів. Фото: faraday.in.ua

Вчені Бірмінгемського університету вивчили, який тип автомобіля має найдовший життєвий цикл. Результати дослідження, опубліковані в журналі New Scientist, виявилися досить несподіваними та руйнують деякі усталені стереотипи про довговічність електрокарів.

Про це повідомив Moto.

Реклама
Читайте також:

Неочевидні висновки

Професор Роберт Елліотт з Бірмінгемського університету проаналізував величезну базу даних технічних оглядів у Великій Британії, що охоплює понад 300 000 000 записів та майже 30 000 000 автомобілів за період з 2005 по 2022 роки. Це робить дослідження одним з наймасштабніших у галузі.

Згідно з отриманими даними, середній термін служби електромобіля становить 18,4 року. Це значно довше, ніж у дизельних авто, які служать в середньому 16,8 року. Єдиний тип двигуна, який перевершив електрокари за цим показником, — бензинові агрегати, чий середній вік досягає 18,7 року.

Також читайте:

Як швидкість впливає на запас ходу електромобіля

Чому в Україні відмовляються від дизельних авто з пробігом

Пробіг та надійність

Водночас аналіз пробігу, який також був частиною дослідження, показує іншу картину. Електромобілі в середньому проїжджають до 200 000 км, тоді як дизельні авто, хоч і мають менший термін експлуатації, долають за цей час 257 000 км. Бензинові ж автомобілі, попри найдовший життєвий цикл, зазвичай виходять з ладу після 187 000 км.

Також команда з Бірмінгемського університету підтвердила, що електромобілі набагато рідше ламаються. Ризик серйозної поломки у них вдвічі менший, ніж у бензинових автомобілів, і в шість разів нижчий, ніж у дизельних. Це свідчить про те, що конструктивна простота електрокарів є їхньою вагомою перевагою у довгостроковій перспективі.

Виклики та обмеження

Результати дослідження показують, що електромобілі вже можуть конкурувати з авто з двигунами внутрішнього згоряння за довговічністю. Втім, це не означає, що водії повинні масово переходити на електрокари.

Вчені наголошують, що електромобілі поки що є "неефективним й обмеженим рішенням". Вони менш придатні для далеких поїздок через необхідність тривалої підзарядки та відсутність розвиненої інфраструктури. Крім того, вони мають підвищений ризик в аваріях. Тому для міських поїздок дослідники рекомендують використовувати громадський транспорт або велосипеди.

Також читайте:

Навіщо Ferrari купила китайський електромобіль

Чому електромобілі стали частіше потрапляти на СТО

авто електрокари дослідження автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації