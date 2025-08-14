Бензин, дизель чи електро: яке авто прослужить довше

АЗС з зарядкою для електромобілів. Фото: faraday.in.ua

Вчені Бірмінгемського університету вивчили, який тип автомобіля має найдовший життєвий цикл. Результати дослідження, опубліковані в журналі New Scientist, виявилися досить несподіваними та руйнують деякі усталені стереотипи про довговічність електрокарів.

Про це повідомив Moto.

Реклама

Читайте також:

Неочевидні висновки

Професор Роберт Елліотт з Бірмінгемського університету проаналізував величезну базу даних технічних оглядів у Великій Британії, що охоплює понад 300 000 000 записів та майже 30 000 000 автомобілів за період з 2005 по 2022 роки. Це робить дослідження одним з наймасштабніших у галузі.

Згідно з отриманими даними, середній термін служби електромобіля становить 18,4 року. Це значно довше, ніж у дизельних авто, які служать в середньому 16,8 року. Єдиний тип двигуна, який перевершив електрокари за цим показником, — бензинові агрегати, чий середній вік досягає 18,7 року.

Також читайте:

Як швидкість впливає на запас ходу електромобіля

Чому в Україні відмовляються від дизельних авто з пробігом

Пробіг та надійність

Водночас аналіз пробігу, який також був частиною дослідження, показує іншу картину. Електромобілі в середньому проїжджають до 200 000 км, тоді як дизельні авто, хоч і мають менший термін експлуатації, долають за цей час 257 000 км. Бензинові ж автомобілі, попри найдовший життєвий цикл, зазвичай виходять з ладу після 187 000 км.

Також команда з Бірмінгемського університету підтвердила, що електромобілі набагато рідше ламаються. Ризик серйозної поломки у них вдвічі менший, ніж у бензинових автомобілів, і в шість разів нижчий, ніж у дизельних. Це свідчить про те, що конструктивна простота електрокарів є їхньою вагомою перевагою у довгостроковій перспективі.

Виклики та обмеження

Результати дослідження показують, що електромобілі вже можуть конкурувати з авто з двигунами внутрішнього згоряння за довговічністю. Втім, це не означає, що водії повинні масово переходити на електрокари.

Вчені наголошують, що електромобілі поки що є "неефективним й обмеженим рішенням". Вони менш придатні для далеких поїздок через необхідність тривалої підзарядки та відсутність розвиненої інфраструктури. Крім того, вони мають підвищений ризик в аваріях. Тому для міських поїздок дослідники рекомендують використовувати громадський транспорт або велосипеди.

Також читайте:

Навіщо Ferrari купила китайський електромобіль

Чому електромобілі стали частіше потрапляти на СТО